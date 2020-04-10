Son dakika | Anderson Talisca Beşiktaşlıları heyecanlandırdı! "Geliyor gönlümün efendisi" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Talisca heyecanlandırdı! "Geliyor gönlümün efendisi"

Beşiktaşlıları heyecanlandırdı! "Geliyor gönlümün efendisi"

Talisca Beşiktaşlıları heyecanlandırdı! "Geliyor gönlümün efendisi"

'ta forma giydiği 2 sezon boyunca taraftarların gönlünde taht kuran ve kariyerini 'in Guangzhou Evergrande takımında sürdüren Anderson 'dan flaş bir son dakika paylaşımı geldi.

Avrupa Ligi resmi hesabı dün akşam Anderson 'nın formasıyla attığı bir golü paylaşmış ve Talisca bu gönderiyi alıntılamıştı.

Bugün tekrar bir paylaşımı alıntılayan Brezilyalı yıldız, siyah-beyazlı taraftarlarda büyük heyecan yarattı.

Bir taraftarın kendi fotoğrafının üzerine "Geliyor gönlümün efendisi" yazıp, Erdal Torunoğuları ve 'ı etiketlediği gönderiyi repost eden 26 yaşındaki yıldız, "Acaba geri mi dönüyor?" sorusunu akıllara düşürdü.

  1. 10.04.2020
  2. Güncelleme: 10.04.2020 16:12
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Talisca Beşiktaşlıları heyecanlandırdı! "Geliyor gönlümün efendisi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA