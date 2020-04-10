Talisca Beşiktaşlıları heyecanlandırdı! "Geliyor gönlümün efendisi"
Beşiktaş'ta forma giydiği 2 sezon boyunca taraftarların gönlünde taht kuran ve kariyerini Çin'in Guangzhou Evergrande takımında sürdüren Anderson Talisca'dan flaş bir son dakika paylaşımı geldi.
UEFA Avrupa Ligi resmi hesabı dün akşam Anderson Talisca'nın Beşiktaş formasıyla attığı bir golü paylaşmış ve Talisca bu gönderiyi alıntılamıştı.
Bugün tekrar bir paylaşımı alıntılayan Brezilyalı yıldız, siyah-beyazlı taraftarlarda büyük heyecan yarattı.
Bir taraftarın kendi fotoğrafının üzerine "Geliyor gönlümün efendisi" yazıp, Erdal Torunoğuları ve Sergen Yalçın'ı etiketlediği gönderiyi repost eden 26 yaşındaki yıldız, "Acaba geri mi dönüyor?" sorusunu akıllara düşürdü.
- 10.04.2020
- Güncelleme: 10.04.2020 16:12
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Talisca Beşiktaşlıları heyecanlandırdı! "Geliyor gönlümün efendisi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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