Beşiktaşlı Caner Erkin'in menajerinden son dakika Fenerbahçe açıklaması! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Caner F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

'in menajerinden son dakika açıklaması!

Caner Erkin'in menajerinden son dakika Fenerbahçe açıklaması!

ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ismi bu aralar sıkça ile anılan 'in menajeri 'tan bir son dakika açıklaması geldi.

'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve yeni kontrat konusunda herhangi bir gelişme buluşmayan milli sol bek 'in ismi ile anılıyordu.

31 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri , konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Radyogol'e konuşan Altıparmak, "Fenerbahçe Caner Erkin için bir talepte bulunmadı. Bize direkt gelen bir şey yok. Olursa değerlendiririz. İlk etapta mevcut kulüple görüşmek bu durumlarda daha uygun olanı, sonrasına bakılır. Beşiktaş'tan da henüz bir talep gelmedi" ifadelerini kullandı.

Caner Erkin, 2010 yılında CSKA Moskova'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 6 yıl sarı-lacivertli formayı giymişti.

  1. 10.04.2020
  2. Güncelleme: 10.04.2020 14:27
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