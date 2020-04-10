Caner Erkin'in menajerinden son dakika Fenerbahçe açıklaması!

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve yeni kontrat konusunda herhangi bir gelişme buluşmayan milli sol bek Caner Erkin'in ismi Fenerbahçe ile anılıyordu.

31 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Radyogol'e konuşan Altıparmak, "Fenerbahçe Caner Erkin için bir talepte bulunmadı. Bize direkt gelen bir şey yok. Olursa değerlendiririz. İlk etapta mevcut kulüple görüşmek bu durumlarda daha uygun olanı, sonrasına bakılır. Beşiktaş'tan da henüz bir talep gelmedi" ifadelerini kullandı.

Caner Erkin, 2010 yılında CSKA Moskova'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 6 yıl sarı-lacivertli formayı giymişti.