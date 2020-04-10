Fenerbahçe'nin istediği Tsimikas'ı Galatasaray alıyor! Devlerle büyük yarış
Son dakika haberine göre yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Yunan sol bek Kostas Tsimikas için Inter dahil birçok Avrupa deviyle karşı karşıya geldi.
Corona virüsü salgını dünya çapında etkisini göstermeye devam ederken, kulüpler liglere verilen arayı transfer çalışmalarıyla değerlendiriyor.
Önümüzdeki sezon kadroda büyük yapılanmaya gitmesi beklenen Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınında yer alan habere göre Cimbom, Fenerbahçe'nin de talip olduğu Kostas Tsimikas için İtalyan devi Inter'le karşı karşıya geldi.
Haberin detayında, gelecek vaad ettiği için Avrupa'da birçok scout tarafından izlenen Tsimikas'ı Aslan'ın da radarına aldığı belirtildi.
Öte yandan Inter'in bu transfer için ciddi olduğu aktarılırken, Lokomotif Moskova, Napoli ve Leicester City'nin de yakın takip ettiği Yunan sol bek için transfer döneminde kıyasıya bir yarış olacağı vurgulanıyor.
- 10.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin istediği Tsimikas'ı Galatasaray alıyor! Devlerle büyük yarış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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