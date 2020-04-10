Fenerbahçe'nin istediği Tsimikas'ı Galatasaray alıyor! Devlerle büyük yarış

Corona virüsü salgını dünya çapında etkisini göstermeye devam ederken, kulüpler liglere verilen arayı transfer çalışmalarıyla değerlendiriyor.

Önümüzdeki sezon kadroda büyük yapılanmaya gitmesi beklenen Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Cimbom, Fenerbahçe'nin de talip olduğu Kostas Tsimikas için İtalyan devi Inter'le karşı karşıya geldi.

Haberin detayında, gelecek vaad ettiği için Avrupa'da birçok scout tarafından izlenen Tsimikas'ı Aslan'ın da radarına aldığı belirtildi.

Öte yandan Inter'in bu transfer için ciddi olduğu aktarılırken, Lokomotif Moskova, Napoli ve Leicester City'nin de yakın takip ettiği Yunan sol bek için transfer döneminde kıyasıya bir yarış olacağı vurgulanıyor.