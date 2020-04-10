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10 Nisan 2020, Cuma
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'nin istediği Tsimikas'ı alıyor! Devlerle büyük yarış

Fenerbahçe'nin istediği Tsimikas'ı Galatasaray alıyor! Devlerle büyük yarış

Son dakika haberine göre yeni sezon için çalışmalarını sürdüren , 'nin de ilgilendiği Yunan sol bek için Inter dahil birçok deviyle karşı karşıya geldi.

Corona virüsü salgını dünya çapında etkisini göstermeye devam ederken, kulüpler liglere verilen arayı çalışmalarıyla değerlendiriyor.

Önümüzdeki sezon kadroda büyük yapılanmaya gitmesi beklenen için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Cimbom, 'nin de talip olduğu için İtalyan devi Inter'le karşı karşıya geldi.

Haberin detayında, gelecek vaad ettiği için 'da birçok scout tarafından izlenen Tsimikas'ı Aslan'ın da radarına aldığı belirtildi.

Öte yandan Inter'in bu transfer için ciddi olduğu aktarılırken, Lokomotif , ve Leicester City'nin de yakın takip ettiği Yunan sol bek için transfer döneminde kıyasıya bir yarış olacağı vurgulanıyor.

  1. 10.04.2020
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