Görüşmeler başlıyor! Süper Lig'in eski yıldızları Galatasaray'a - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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Görüşmeler başlıyor! Süper Lig'in eski yıldızları Galatasaray'a

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Feghouli'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşın eski Kasımpaşalı Trezeguet ile temasta bulunan Cimbom, Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu için de görüşmelere başlıyor. İşte detaylar...
10 Nisan 2020 Cuma 11:03 Güncelleme: 10.04.2020 11:03
Görüşmeler başlıyor! Süper Lig'in eski yıldızları Galatasaray'a

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilen süreci iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kazandırdı.

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Görüşmeler başlıyor! Süper Lig'in eski yıldızları Galatasaray'a

Yerli rotasyonunu artırmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte transfer listesinin ilk sırasını ise milli futbolcu Okay Yokuşlu çekti.

Görüşmeler başlıyor! Süper Lig'in eski yıldızları Galatasaray'a

Yeni Asır'ın haberine göre Cimbom, Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer olan Yokuşlu için önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmeler başlıyor! Süper Lig'in eski yıldızları Galatasaray'a

Bu sezon La Liga'da 16 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu Sevilla mücadelesinde 1 asist yapmıştı. 25 kez A Milli Takım formasını da giyen yıldız isim bu süreçte 1 kez rakip fileleri sarstı.

Görüşmeler başlıyor! Süper Lig'in eski yıldızları Galatasaray'a

FEGHOULI'NIN YERİNE TREZEGUET

Öte yandan Galatasaray'ın Mahmoud Trezeguet aşkı bitmek bilmiyor. Aslan'ın Aston Villa'da oynayan Trezeguet ile hala temasta olduğu biliniyor.

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