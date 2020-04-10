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Görüşmeler başlıyor! Süper Lig'in eski yıldızları Galatasaray'a

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Feghouli'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşın eski Kasımpaşalı Trezeguet ile temasta bulunan Cimbom, Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu için de görüşmelere başlıyor. İşte detaylar...

10 Nisan 2020 Cuma 11:03 Güncelleme: 10.04.2020 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





