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Görüşmeler başlıyor! Süper Lig'in eski yıldızları Galatasaray'a
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Feghouli'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşın eski Kasımpaşalı Trezeguet ile temasta bulunan Cimbom, Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu için de görüşmelere başlıyor. İşte detaylar...
10 Nisan 2020 Cuma 11:03
Güncelleme: 10.04.2020 11:03
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Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilen süreci iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kazandırdı.
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Yerli rotasyonunu artırmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte transfer listesinin ilk sırasını ise milli futbolcu Okay Yokuşlu çekti.
Yeni Asır'ın haberine göre Cimbom, Trabzonspor'danCeltaVigo'ya transfer olan Yokuşlu için önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek.
Bu sezon La Liga'da 16 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu Sevilla mücadelesinde 1 asist yapmıştı. 25 kez A Milli Takım formasını da giyen yıldız isim bu süreçte 1 kez rakip fileleri sarstı.
FEGHOULI'NIN YERİNE TREZEGUET
Öte yandan Galatasaray'ın Mahmoud Trezeguet aşkı bitmek bilmiyor. Aslan'ın Aston Villa'da oynayan Trezeguet ile hala temasta olduğu biliniyor.