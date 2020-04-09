Çok eşli Diagne olay yarattı! ''Kızına sorabilir misin?''

İKİ EŞLİ YAŞIYOR

Mbaye Diagne, daha önce de iki eşli olduğu için gündeme gelmiş ve, "Ben kimseye ihanet etmiyorum. Soumboulou ve ben ne olduğunu biliyoruz. Soumboulou ile tanışmadan 4 yıl önce eşimle tanıştım, ne olacağını biliyordu.