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Çok eşli Diagne olay yarattı! ''Kızına sorabilir misin?''
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın bonservisli futbolcusu Mbaye Diagne, sezon başında kiralık olarak Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'ün yolunu tutmuştu. Disiplinsiz tavırları sebebiyle kadro dışı kalan Senegalli santrfor sosyal medyada genç bir kadına sorduğu soruyla gündeme otururken, tepkiler çığ gibi büyüdü.
9 Nisan 2020 Perşembe 22:46
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Bonservisi Galatasaray'da olan ve kiralık gittiği Club Brugge'de corona virüsü salgını öncesinde kadro dışı durumda çalışmalarını sürdüren Mbaye Diagne, son hareketiyle ülkesinde bir kez daha tartışma yarattı.
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"İLK NE ZAMAN SEKS YAPTIN?" Instagram'ı yoğun şekilde kullanan Diagne, genç bir kadınla yaptığı canlı yayında "İlk kez ne zaman seks yaptın" diye sordu ve kadının çok utanarak yayından çıkmasının ardından tepkilerin hedefinde kaldı.
TEPKİ YAĞDI Senegal basını, ülkede evlilik dışı cinsel birlikteliğin yasak olduğunu vurgulayarak, Diagne'nin böyle bir soruyu rahatlıkla sormasının kabul edilemez olduğunu yazdı ve Nijerya'nın ünlü isimlerinden de tepki geldi.
"KIZINA SORABİLİR MİSİN?" Senegalli şarkıcı KetcHup, Diagne'yi hedef alırken, "Zenginsin diye her şeye iznin yok. Böyle bir soruyu kızına sorabilir misin? Ülkemi tanıyamıyorum. Böyle insanları nasıl referans olarak alıyorlar, anlamıyorum. Devlet hemen cezasını kesmeli" ifadelerini kullandı.
İKİ EŞLİ YAŞIYOR MbayeDiagne, daha önce de iki eşli olduğu için gündeme gelmiş ve, "Ben kimseye ihanet etmiyorum. Soumboulou ve ben ne olduğunu biliyoruz. Soumboulou ile tanışmadan 4 yıl önce eşimle tanıştım, ne olacağını biliyordu.