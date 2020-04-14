Talisca'dan Beşiktaş'ın teklifine flaş yanıt!

Anderson Talisca, Beşiktaş yönetiminin teklifini yeterli bulmadı. Brezilyalı yıldız, ‘Come To Beşiktaş’ çağrılarına paylaşımlarla destek verse de Beşiktaş’ın senelik 2 milyon euro teklifi sonrasında “Çin’de mutluyum” diyerek bir anda geri adım attı.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'nın siyah-beyazlı takıma dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Beşiktaş ile ilgili bir paylaşım yapan Brezilyalı yıldız siyahbeyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı. Talisca, son yaptığı açıklama ile bu defa eski taraftarlarını üzdü. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin çektiği, "bonservis işini ayarla, seni kiralık alalım. Bir senelik 2 milyon euro vereyim; kabul ediyorsan gel, yoksa kafa karıştırma" diye rest çektiği Talisca'nın derdi ortaya çıktı.
MAAŞLAR YARI YARIYA DÜŞECEK
Sports Online Shangai, Çin Futbol Federasyonu'nun belirlediği "Makul Maaş İndirim" tasarısının vuracağı isimleri belirledi. 100 milyon yuan (12 milyon euro) ve üzerinde maaş alan oyuncular yüzde 50 indirim yapacak. Hali hazırda 100 milyon yuan alan Talisca'nın maaşı ise bu durumda 50 milyon yuan'a (6 milyon euro) düşecek. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin çektiği rest sonrasında hayal kırıklığına uğrayan Talisca, beklediğini bulamayınca "Çin'de iyi işler yapmaya devam etmek istiyorum" diyerek geri adım attı.
- 14.4.2020
- Galatasaray'da Falcao'nun yerine bedava dünya yıldızı!
- Sadık Çiftpınar'dan flaş itiraf! "Keşke sağlık çalışanı olabilsem"
- Sporun yıldızları evde neler yapıyor?
- Fatih Terim'den yönetime şoke eden rapor! Hepsi gönderilsin...
- Altay Bayındır'dan flaş itiraf: Takımca reaksiyon gösteremedik! Bazı isimler...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Talisca'dan Beşiktaş'ın teklifine flaş yanıt! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.