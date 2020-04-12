Anderson Talisca Beşiktaş'a dönecek mi? Resmen açıkladı - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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Anderson Talisca Beşiktaş'a dönecek mi? Resmen açıkladı

Yaklaşık 2 sezon boyunca Beşiktaş formasını terleten ve kariyerini Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de sürdüren Anderson Talisca'nın yaptığı paylaşımlar siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı. Brezilyalı yıldız, Çin ekibindeki geleceğiyle alakalı iddialara noktayı koydu.

12 Nisan 2020 Pazar 18:02 Güncelleme: 12.04.2020 18:12
Anderson Talisca Beşiktaş'a dönecek mi? Resmen açıkladı

TALISCA, GELECEĞİ İÇİN KONUŞTU

Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, gündem değerlendirmelerinde bulundu ve takımdaki geleceği ile ilgili konuştu. İşte Talisca'nına açıklamaları...

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Anderson Talisca Beşiktaş'a dönecek mi? Resmen açıkladı

"BİR GÜN MEMLEKETİME DÖNECEĞİM"

Yetiştiğim yer olan Bahia'da her şeyi özledim. Taraftarları özledim, kulübü özledim. Bahia benim ailem demek, benim yaşadığım yer demek.

Anderson Talisca Beşiktaş'a dönecek mi? Resmen açıkladı

Bu mesleğin getirdiği zorluklar var ve buna alışmak zorundaydım. Bir gün memleketime geri döneceğim, şu anda Çin'de iyi işler yapmaya devam etmek istiyorum.

Anderson Talisca Beşiktaş'a dönecek mi? Resmen açıkladı

"RONALDO ÖRNEĞİNİ İZLEMEYE KARAR VERDİK"

Özel bir sağlık ekibim var, özel beslenme uzmanım var. Profesyonel bir sporcu olarak, buna ihtiyacım olduğunu düşündüm. İmaj yöneticimle konuştum ve Cristiano Ronaldo örneğini izlemeye karar verdik. Bir sağlık ekibi kurduk ve sonra gerekli hamleleri yapmaya başladık.

Anderson Talisca Beşiktaş'a dönecek mi? Resmen açıkladı

"BEN TATİLDE OLDUĞUMDA..."

Bir spor merkezi de inşa ettim Bahia'da. Geçen yılın 2. yarısında açıldı. Hedef, ben tatilde olduğumda ya da Brezilya'ya geldiğimde gerekli çalışmalarımı sürdürebilmekti. Yüksek performanslı bir sporcu olarak, her zaman fiziksel ve teknik olarak hazır olmalıyım.

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