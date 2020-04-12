Anderson Talisca Beşiktaş'a dönecek mi? Resmen açıkladı
Yaklaşık 2 sezon boyunca Beşiktaş formasını terleten ve kariyerini Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de sürdüren Anderson Talisca'nın yaptığı paylaşımlar siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı. Brezilyalı yıldız, Çin ekibindeki geleceğiyle alakalı iddialara noktayı koydu.
12 Nisan 2020 Pazar 18:02
Güncelleme: 12.04.2020 18:12
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TALISCA, GELECEĞİ İÇİN KONUŞTU
Çin ekibi Guangzhou Evergrande'de forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, gündem değerlendirmelerinde bulundu ve takımdaki geleceği ile ilgili konuştu. İşte Talisca'nına açıklamaları...
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"BİR GÜN MEMLEKETİME DÖNECEĞİM"
Yetiştiğim yer olan Bahia'da her şeyi özledim. Taraftarları özledim, kulübü özledim. Bahia benim ailem demek, benim yaşadığım yer demek.
Bu mesleğin getirdiği zorluklar var ve buna alışmak zorundaydım. Bir gün memleketime geri döneceğim, şu anda Çin'de iyi işler yapmaya devam etmek istiyorum.
"RONALDO ÖRNEĞİNİ İZLEMEYE KARAR VERDİK"
Özel bir sağlık ekibim var, özel beslenme uzmanım var. Profesyonel bir sporcu olarak, buna ihtiyacım olduğunu düşündüm. İmaj yöneticimle konuştum ve CristianoRonaldo örneğini izlemeye karar verdik. Bir sağlık ekibi kurduk ve sonra gerekli hamleleri yapmaya başladık.
"BEN TATİLDE OLDUĞUMDA..."
Bir spor merkezi de inşa ettim Bahia'da. Geçen yılın 2. yarısında açıldı. Hedef, ben tatilde olduğumda ya da Brezilya'ya geldiğimde gerekli çalışmalarımı sürdürebilmekti. Yüksek performanslı bir sporcu olarak, her zaman fiziksel ve teknik olarak hazır olmalıyım.