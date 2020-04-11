HaberlerGaleriLoris Karius'tan flaş Muslera itirafı! "İyi bir kaleci ama..."
Loris Karius'tan flaş Muslera itirafı! "İyi bir kaleci ama..."
Corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'de karantina altında olan Beşiktaşlı kaleci Loris Karius, kendisi hakkında merak edilen pek çok soruyu yanıtlarken, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.
11 Nisan 2020 Cumartesi 17:43
Güncelleme: 11.04.2020 18:20
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş'ın Liverpool'dan 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Alman kaleci Loris Karius, bir Youtube programına konuk oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
"2 yıldır İstanbul'da yaşıyorsun Türkçe'de ilk hangi kelimeyi öğrendin" sorusuna Karius, "Günlük hayatta bilmen gereken şeyler gibi; Evet, hayır, günaydın, teşekkürler ve afiyet olsun" yanıtını verdi.
En sevdiği Türk yemeklerinin sorulması üzerine Alman kaleci, "Kahvaltı olarak menemen. Çok iyi kebap restoranları var Türk yemekleri genel olarak iyi, hatta buraya gelmeden önce de biliyordum. Almanya'da herkes Türk mutfağının iyi olduğunu bilir" dedi.
Türk insanlarından övgüyle bahseden yıldız file bekçisi, "Türkiye'de insanlar Almanlardan biraz farklı, genellikle çok dost canlısı ve yardımseverler. Beni gördüğüne mutsuz olan, yardımcı olmayan birisiyle karşılaşmadım ya da bir şeye ihtiyacım olduğunda yardım etmek istemeyen" diye konuştu.
Corona virüsü karantinasında neler yaptığını anlatan 26 yaşındaki oyuncu, "Kahvaltı, spor ve egzersiz yapıyorum. Güne başlangıç aktiviteleri yapıyorum ve yemek pişiriyorum. Bol bol film ve dizi izliyorum. Playstation oynuyorum ve arkadaşlarımla görüntülü konuşuyorum. Diğer insanlardan farklı bir şey yapmıyorum, şu an yapabileceğimiz şeyler bunlar" ifadelerini kullandı.