Corona virüsü karantinasında neler yaptığını anlatan 26 yaşındaki oyuncu, "Kahvaltı, spor ve egzersiz yapıyorum. Güne başlangıç aktiviteleri yapıyorum ve yemek pişiriyorum. Bol bol film ve dizi izliyorum. Playstation oynuyorum ve arkadaşlarımla görüntülü konuşuyorum. Diğer insanlardan farklı bir şey yapmıyorum, şu an yapabileceğimiz şeyler bunlar" ifadelerini kullandı.