Guangzhou Evergrande'de antrenmanlar başlamasına karşın Çin'de uygulanan sınır yasağı nedeniyle Brezilya'da kalan ve geri dönemeyen Anderson Talisca, "Umarım Evergrande benim için en kısa sürede özel vize alabilir, ben de bir an önce dönerim" diye konuştu. Ancak son dakika haberine göre durumlar Talisca için pek iç açıcı değil. İşte detaylar...