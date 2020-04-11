Geri dönmek isteyen Anderson Talisca'ya büyük engel!
Guangzhou Evergrande'de antrenmanlar başlamasına karşın Çin'de uygulanan sınır yasağı nedeniyle Brezilya'da kalan ve geri dönemeyen Anderson Talisca, "Umarım Evergrande benim için en kısa sürede özel vize alabilir, ben de bir an önce dönerim" diye konuştu. Ancak son dakika haberine göre durumlar Talisca için pek iç açıcı değil. İşte detaylar...
11 Nisan 2020 Cumartesi 14:20
Güncelleme: 11.04.2020 14:30
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Çin, Wuhan kentinde meydana gelen ve dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınını yaklaşık 3 ayda atlatmış ve geçtiğimiz günlerde karantina kararlarını kaldırmıştı. Ancak sınırları dışarıya hala kapalı olan Uzakdoğu ülkesi, pandemi nedeniyle girişlere izin vermiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çin Ligi'nde bulunan çoğu takım antrenmanlara başlamasına karşın, AndersonTalisca gibi bazı futbolcular ülkeye giriş yapamıyor. Çünkü Talisca gibi çalışma izni veya geçici oturum izni olanlar dahi ülkeye alınmıyor.
Çin Ligi'nde forma giyen bir diğer yıldızlar Oscar ve Hulk'un ise sınırların kapatılmasına dakikalar kala charter bir uçuşla giderek giriş yaptıkları belirtiliyor.
ÖZEL VİZE ŞARTLARINA UYMUYOR
Skorer'in haberine göre; Brezilyalı yıldız bu durumla ilgili, "Umarım Evergrande benim için en kısa sürede özel vize alabilir, ben de bir an önce dönerim" ifadelerini kullandı.
Ancak Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yeni yayınlanan genelgeye göre yalnızca ekonomi, bilim ve teknolojiye önemli katkısı olan yabancılar özel vizeye tabi bulunuyor ve futbolcu bu kapsama girmiyor.