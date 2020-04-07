Caner Erkin Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a Clichy sürprizi!

Beşiktaş transferde işini sıkı tutuyor… Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Caner Erkin ile nikah tazelemek isteyen Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu sol bek ile anlaşma sağlanamaması durumunda ise B planını Başakşehir'in yıldızı Gael Clichy olarak belirledi.