Slaven Bilic'ten flaş öneri! Transferlerde takas yöntemine geçelim

Daha önce Türkiye'de Beşiktaş'ı da çalıştırmış Hırvat teknik adam Slven Bilic geçtiğimiz süreç hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Karantinadaki futbolcuların fit kalabilmesi için kendilerini uyardığını söyleyen Bilic normal futbolcuların bu süreçten derinden etkileneceğini söyledi. İşte tecrübeli çalıştırıcının o açıklamaları...
14 Nisan 2020 Salı 11:54
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Dünya genelinde corona virüs vakaları 2 milyona yaklaşırken can kaybı da 120 bine dayanmış durumda...
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İngiltere'de ise 88 bin 621 kişide corona virüs vakası çıkarken 11 bin 329 kişi hayatını kaybetti.
HİÇBİR ŞEY NET DEĞİL Avrupa ve dünyada ise neredeyse bütün spor müsabakaları durmuş durumda. Liglerin devam edip etmeyeceği ve nasıl sonuçlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson da corona virüse yakalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Johnson, geçtiğimiz günlerde taburcu edilmişti.
İngiltere Championship takımlarından West Bromwich'i çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic ise İngiliz basınına verdiği röportajda durumu anlattı.