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Rüştü Reçber'den Barcelona sözleri! "Coronadan ölürken..."
Corona virüsü testi pozitif çıktıktan sonra bir süre hastanede kalan ve ardından iyileşerek taburcu edilen eski milli kaleci Rüştü Reçber, İspanyol basınına verdiği röportajda eski takımı Barcelona ve takım arkadaşı Xavi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
15 Nisan 2020 Çarşamba 12:32
Güncelleme: 15.04.2020 12:32
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Geçtiğimiz günlerde corona virüsü tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edilen eski milli kaleci Rüştü Reçber, İspanyol basınına geniş bir röportaj verdi.
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Eski takımı Barcelona'ya tedavi sürecindeki destekleri için teşekkür eden tecrübeli ismin AS'a verdiği röportajdan öne çıkanlar şöyle:
Benim için oldukça zor ve uzun bir süreçti. Sağlık Bakanlığımızın önerdiği bir tedavi şekli var. Doktorlar 10 gün boyunca yoğun olarak bunu uyguladılar ve oldukça efor sarf ettiler.
Bu süreçte yakınlarımın bana karşı olan desteği harikaydı. Herkes bu savaşı kazanacağım yönünde birleştik. Sonuç olarak büyük bir korku yaşadık ama şu an mutluyum.
Barcelona da benim sağlık durumumla ilgili oldukça endişelendi. Hastalık sırasında ve sonrasında çok büyük destek verdiler. CarlosNaval ve Chemi Teres, başkanın desteğini bana ilettiler. Böyle zamanlar ufak detaylar bile unutulmaz. Corona virüsünden ölürken Barça'nın bana verdiği desteği asla unutmayacağım. Bana hayatı verdiler. Başta Bartomeu olmak üzere herkese teşekkür ederim.