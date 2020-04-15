"CORONADAN ÖLÜRKEN BARÇA'NIN VERDİĞİ DESTEĞİ UNUTMAYACAĞIM"

Barcelona da benim sağlık durumumla ilgili oldukça endişelendi. Hastalık sırasında ve sonrasında çok büyük destek verdiler. Carlos Naval ve Chemi Teres, başkanın desteğini bana ilettiler. Böyle zamanlar ufak detaylar bile unutulmaz. Corona virüsünden ölürken Barça'nın bana verdiği desteği asla unutmayacağım. Bana hayatı verdiler. Başta Bartomeu olmak üzere herkese teşekkür ederim.