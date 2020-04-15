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Muhammed bin Selman Newcastle United'ı resmen satın alıyor!
Suudi Arabistan veliahtı Muhammed bin Selman'ı corona virüsü salgını da durdurmadı. Ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen futbol ekonomisine rağmen Selman, Premier Lig devini satın almak için harekete geçti ve anlaşma büyük ölçüde sağlandı. İşte detaylar...
15 Nisan 2020 Çarşamba 13:38
Güncelleme: 15.04.2020 13:38
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Corona virüsü vaka sayısı dünya genelinde 2 milyonu aştı. 126.900 kişi ise salgından dolayı hayatını kaybetti...
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Tüm dünyada spor organizasyonlarının neredeyse tamamı durma noktasına gelirken liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor.
Futbol dünyası da ekonomik anlamda bu süreçten oldukça etkilendi. Barcelona, Real Madrid, Juventus gibi dünya devleri dahil olmak üzere birçok takım futbolcularının maaşlarında indirime gidilmesini talep etti.
Futbolcu transferlerinin de corona virüs sonrasında oldukça düşeceği, son yıllardaki yüksek transfer ücretlerine uzun bir süre boyunca ulaşılamayacağı ön görülüyor...
ANLAŞMA TAMAM Corona virüsün böylesine etkilediği futbol dünyasında Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ise Premier Lig'den takım satın alıyor.