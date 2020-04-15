Muhammed bin Selman Newcastle United'ı resmen satın alıyor! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Muhammed bin Selman Newcastle United'ı resmen satın alıyor!

Muhammed bin Selman Newcastle United'ı resmen satın alıyor!

Suudi Arabistan veliahtı Muhammed bin Selman'ı corona virüsü salgını da durdurmadı. Ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen futbol ekonomisine rağmen Selman, Premier Lig devini satın almak için harekete geçti ve anlaşma büyük ölçüde sağlandı. İşte detaylar...

15 Nisan 2020 Çarşamba 13:38 Güncelleme: 15.04.2020 13:38
Muhammed bin Selman Newcastle United'ı resmen satın alıyor!

Corona virüsü vaka sayısı dünya genelinde 2 milyonu aştı. 126.900 kişi ise salgından dolayı hayatını kaybetti...

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Muhammed bin Selman Newcastle United'ı resmen satın alıyor!

Tüm dünyada spor organizasyonlarının neredeyse tamamı durma noktasına gelirken liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor.

Muhammed bin Selman Newcastle United'ı resmen satın alıyor!

Futbol dünyası da ekonomik anlamda bu süreçten oldukça etkilendi. Barcelona, Real Madrid, Juventus gibi dünya devleri dahil olmak üzere birçok takım futbolcularının maaşlarında indirime gidilmesini talep etti.

Muhammed bin Selman Newcastle United'ı resmen satın alıyor!

Futbolcu transferlerinin de corona virüs sonrasında oldukça düşeceği, son yıllardaki yüksek transfer ücretlerine uzun bir süre boyunca ulaşılamayacağı ön görülüyor...

Muhammed bin Selman Newcastle United'ı resmen satın alıyor!

ANLAŞMA TAMAM
Corona virüsün böylesine etkilediği futbol dünyasında Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ise Premier Lig'den takım satın alıyor.

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