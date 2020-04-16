UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz talep! İstanbul... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz talep! İstanbul...

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finali öncesinde turnuvanın çeyrek ve yarı final maçlarının da İstanbul'a taşınacağı ifade edildi. İşte UEFA'nın salı günü yapacağı kritik toplantıda çıkması beklenen kararlar...

16 Nisan 2020 Perşembe 09:18 Güncelleme: 16.04.2020 09:18
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz talep! İstanbul...

UEFA'nın 21 Nisan'da, 55 ülke federasyonunun katılımıyla yapacağı video konferans toplantıda İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi için Final 8 turnuvası kararı çıkacak.

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UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz talep! İstanbul...

UEFA'nın ağustosun ikinci yarısı, en geç eylülün ilk iki haftasında oynatmayı planladığı çeyrek final maçları tek ayaklı olacak. Sabah'tan Bülent Timurlenk'in haberine göre 8 takımın; çeyrek finalde 4, yarı finalde 2 ve final karşılaşmasıyla 7 sınavı için TFF ile irtibata geçen UEFA, takımların hazırlık yapabilecekleri tesislerin listesini istedi.

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz talep! İstanbul...

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final dışında Türk Telekom, Ülker ve Vodafone Park, alternatifler arasında yer alıyor. Kasımpaşa ve Başakşehir ile TFF'nin Riva Tesisleri, takımların idman sahası olacak.

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz talep! İstanbul...

Maçların seyircisiz oynanmasını planlayan UEFA'nın, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde stat kapasitesinin yüzde 30'luk dilimine denk gelen rakamda taraftar alabileceği de konuşuluyor.

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz talep! İstanbul...

UEFA'nın bu planı hayata geçirebilmesi için yayıncı kuruluşların da projeye onay vermesi gerekiyor. Salı günkü toplantıda Avrupa Uluslar Ligi maçlarının iptal kararı da açıklanacak. Ayrıca UEFA'nın eylül ayına ertelediği EURO 2021'deki 4 takımı belirleyecek play-off'ların tarihi belirlenecek.

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz talep! İstanbul...

YILDIZ YAĞACAK

Neymarlı PSG, Diego Costalı Atletico Madrid, Lookmanlı Leipzig ve Zapatalı Atalanta, İstanbul'daki 8'li Final vizesini almıştı. Son 16 turu rövanşından da 4 takım gelecek. Real Madrid-Manchester City: 1-2, Lyon-Juventus: 1-0, Napoli-Barcelona: 1-1 ve Chelsea-Bayern Münih: 0-3 karşılaşmalarında tur atlayacak 4 takımın kim olacağı merakla bekleniyor. Messili Barcelona ve Ronaldolu Juventus'un işi hiç kolay değil.

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz talep! İstanbul...
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