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UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz talep! İstanbul...
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finali öncesinde turnuvanın çeyrek ve yarı final maçlarının da İstanbul'a taşınacağı ifade edildi. İşte UEFA'nın salı günü yapacağı kritik toplantıda çıkması beklenen kararlar...
16 Nisan 2020 Perşembe 09:18
Güncelleme: 16.04.2020 09:18
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UEFA'nın 21 Nisan'da, 55 ülke federasyonunun katılımıyla yapacağı video konferans toplantıda İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi için Final 8 turnuvası kararı çıkacak.
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UEFA'nın ağustosun ikinci yarısı, en geç eylülün ilk iki haftasında oynatmayı planladığı çeyrek final maçları tek ayaklı olacak. Sabah'tan Bülent Timurlenk'in haberine göre 8 takımın; çeyrek finalde 4, yarı finalde 2 ve final karşılaşmasıyla 7 sınavı için TFF ile irtibata geçen UEFA, takımların hazırlık yapabilecekleri tesislerin listesini istedi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final dışında Türk Telekom, Ülker ve Vodafone Park, alternatifler arasında yer alıyor. Kasımpaşa ve Başakşehir ile TFF'nin Riva Tesisleri, takımların idman sahası olacak.
Maçların seyircisiz oynanmasını planlayan UEFA'nın, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde stat kapasitesinin yüzde 30'luk dilimine denk gelen rakamda taraftar alabileceği de konuşuluyor.
UEFA'nın bu planı hayata geçirebilmesi için yayıncı kuruluşların da projeye onay vermesi gerekiyor. Salı günkü toplantıda Avrupa Uluslar Ligi maçlarının iptal kararı da açıklanacak. Ayrıca UEFA'nın eylül ayına ertelediği EURO2021'deki 4 takımı belirleyecek play-off'ların tarihi belirlenecek.
YILDIZ YAĞACAK
NeymarlıPSG, DiegoCostalıAtleticoMadrid, LookmanlıLeipzig ve ZapatalıAtalanta, İstanbul'daki 8'li Final vizesini almıştı. Son 16 turu rövanşından da 4 takım gelecek. RealMadrid-ManchesterCity: 1-2, Lyon-Juventus: 1-0, Napoli-Barcelona: 1-1 ve Chelsea-BayernMünih: 0-3 karşılaşmalarında tur atlayacak 4 takımın kim olacağı merakla bekleniyor. MessiliBarcelona ve RonaldoluJuventus'un işi hiç kolay değil.