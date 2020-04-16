UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz talep! İstanbul...

YILDIZ YAĞACAK

Neymarlı PSG, Diego Costalı Atletico Madrid, Lookmanlı Leipzig ve Zapatalı Atalanta, İstanbul'daki 8'li Final vizesini almıştı. Son 16 turu rövanşından da 4 takım gelecek. Real Madrid-Manchester City: 1-2, Lyon-Juventus: 1-0, Napoli-Barcelona: 1-1 ve Chelsea-Bayern Münih: 0-3 karşılaşmalarında tur atlayacak 4 takımın kim olacağı merakla bekleniyor. Messili Barcelona ve Ronaldolu Juventus'un işi hiç kolay değil.