Operasyonu duyurdular! 'Merih Demiral'ı Juventus'tan koparmak istiyorlar' - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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Operasyonu duyurdular! 'Merih Demiral'ı Juventus'tan koparmak istiyorlar'

Avrupa'da olay yaratacak transfer iddiası... Sezon başında Sassuolo'dan ayrılarak dünya devi Juventus'un yolunu tutan Merih Demiral için İtalyanlar, Paris Saint Germain iddiasını ortaya attı. Calciomercato'nun bildirdiği habere göre, Paris Saint Germain, Merih Demiral için Juventus ile yapacağı müzakerelerde uygulayacağı transfer planını hazırladı bile! İşte o çok konuşulacak haber ve detayları... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
16 Nisan 2020 Perşembe 17:41 Güncelleme: 16.04.2020 17:54
İtalya'dan olay transfer iddiası! 'PSG Merih'e talip oldu'

İtalya'dan Avrupa transfer piyasasını sallayacak bir iddia geldi... Calciomercato'nun okuyucularına duyurduğu habere göre Fransız devi Paris Saint Germain, Merih Demiral için trasnfer planını belirledi bile! İşte o haberin detayları ve aktarılanlar...

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İtalya'dan olay transfer iddiası! 'PSG Merih'e talip oldu'

"Merih Demiral, Paris Saint Germain'in transfer hedefleri arasında... Paris kulübü, kaptan Thiago Silva'nin yerine Merih Demiral'ı geçirecek. Paris, Kimpembe'nin yanında ona destek olacak, genç birini istiyor. Marquinhos, savunmanın önünde kendine rol buldu. Transferde bir çok konu menajere bağlı olacak ancak PSG, savunmasını güçlendirmek için güvenilir bir merkez oyuncusu arıyor. Bu nedenle seçeneklerden biri, geçen yaz Juventus'a katılan Türk oldu.

İtalya'dan olay transfer iddiası! 'PSG Merih'e talip oldu'

Demiral, dünya futbolunda bir sürprizi temsil ediyor. Fenerbahçe'nin altyapısından çıkan bir ürün. Portekiz'de, Lizbon'da sadece 1 maç oynadı ve ayrıldı. Vatanı, Türkiye'ye döndü. Alanyaspor'da kendini değerlendirdikten sonra Sassuolo'ya gitti. Juventus'a, 18 milyon euroya transfer olması için 6 ay yeterli oldu.

İtalya'dan olay transfer iddiası! 'PSG Merih'e talip oldu'

Demiral, Chiellini ve Bonucci'nin deneyimini ve dokunulmazlığını biliyordu, 4. savunma oyuncusu olarak geldi. Ancak kaptan Cheilli'nin sakatlığı, yerine alınan De Light'in kötü şanssızlığı ona formayı verdi. Ocak ayında önemli ölçüde forma şansı bulmaya başladığında, ikon oldu. Serie A'da ki ilk gol attığı maçta sakatlandı.

İtalya'dan olay transfer iddiası! 'PSG Merih'e talip oldu'

PSG DEMİRAL'I MI İSTİYOR?

Juventus her zaman Demiral'a odaklandı. Onu Torino'ya götürmesinden bir kaç gün sonra, transfer teklifleri geldi. Milan, 40 milyon euro sunmaya hazırdı. Ancak, Juventus bu transfer girişimlerini her zaman engelledi.

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