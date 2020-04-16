Operasyonu duyurdular! 'Merih Demiral'ı Juventus'tan koparmak istiyorlar'

"Merih Demiral, Paris Saint Germain'in transfer hedefleri arasında... Paris kulübü, kaptan Thiago Silva'nin yerine Merih Demiral'ı geçirecek. Paris, Kimpembe'nin yanında ona destek olacak, genç birini istiyor. Marquinhos, savunmanın önünde kendine rol buldu. Transferde bir çok konu menajere bağlı olacak ancak PSG, savunmasını güçlendirmek için güvenilir bir merkez oyuncusu arıyor. Bu nedenle seçeneklerden biri, geçen yaz Juventus'a katılan Türk oldu.