Operasyonu duyurdular! 'Merih Demiral'ı Juventus'tan koparmak istiyorlar'
"Merih Demiral, Paris Saint Germain'in transfer hedefleri arasında... Paris kulübü, kaptan Thiago Silva'nin yerine Merih Demiral'ı geçirecek. Paris, Kimpembe'nin yanında ona destek olacak, genç birini istiyor. Marquinhos, savunmanın önünde kendine rol buldu. Transferde bir çok konu menajere bağlı olacak ancak PSG, savunmasını güçlendirmek için güvenilir bir merkez oyuncusu arıyor. Bu nedenle seçeneklerden biri, geçen yaz Juventus'a katılan Türk oldu.
Demiral, dünya futbolunda bir sürprizi temsil ediyor. Fenerbahçe'nin altyapısından çıkan bir ürün. Portekiz'de, Lizbon'da sadece 1 maç oynadı ve ayrıldı. Vatanı, Türkiye'ye döndü. Alanyaspor'da kendini değerlendirdikten sonra Sassuolo'ya gitti. Juventus'a, 18 milyon euroya transfer olması için 6 ay yeterli oldu.
Demiral, Chiellini ve Bonucci'nin deneyimini ve dokunulmazlığını biliyordu, 4. savunma oyuncusu olarak geldi. Ancak kaptan Cheilli'nin sakatlığı, yerine alınan De Light'in kötü şanssızlığı ona formayı verdi. Ocak ayında önemli ölçüde forma şansı bulmaya başladığında, ikon oldu. Serie A'da ki ilk gol attığı maçta sakatlandı.