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Ronaldo'nun skandalları bitmiyor! Karantinada öyle bir şey yaptı ki...
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo karantinada uslu durmuyor. Sürekli karantina kurallarını ihlal etmesiyle gündeme gelen yıldız futbolcu skandallarına bir yenisini daha ekledi. Portekizli ismin son yaptığı ise 'Bu günlerde yapılacak şey mi?' sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar...
19 Nisan 2020 Pazar 12:59
Güncelleme: 19.04.2020 13:46
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında tablo her geçen gün kötüleşiyor.
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Dünya genelinde vaka sayısı 2.5 milyona yaklaşmış durumda, hayatını kaybedenler ise 155 binin üzerinde...
Corona virüs salgınının İtalya'da yayılmaya başlamasının ardından Portekiz'e giden ve memleketi Madeira'da ailesiyle birlikte karantinaya giren Ronaldo'nun dışarı çıkma skandalları bitmiyor.
Ronaldo, ilk olarak sevgilisi GeorginaRodriguez ile Madeira'da çocuklarını gezdirmişti.
"O HAYVANI GÖNDERİN" Bu aile yürüyüşü ülkede olay yaratmış ve bir siyasetçi, "hayvan, serseri" sözleriyle oyuncunun şehirden gönderilmesi gerektiğini belirtmişti.