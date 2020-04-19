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Ronaldo'nun skandalları bitmiyor! Karantinada öyle bir şey yaptı ki...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo karantinada uslu durmuyor. Sürekli karantina kurallarını ihlal etmesiyle gündeme gelen yıldız futbolcu skandallarına bir yenisini daha ekledi. Portekizli ismin son yaptığı ise 'Bu günlerde yapılacak şey mi?' sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar...

19 Nisan 2020 Pazar 12:59 Güncelleme: 19.04.2020 13:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





