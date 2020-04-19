Tecrübeli hakem Alper Ulusoy'dan ligler hakkında flaş açıklama

"MHK İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Teknik olarak MHK ile iletişim ve eğitim halindeyiz. Psikolojik tarafı da var. Psikolojik anlamda MHK Başkanımız ve üyelerimizle sürekli konuşuyoruz. Bu süreci en hasarsız, hazır şekilde atlatıp lige dönmeyi umut ediyoruz.