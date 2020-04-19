Tecrübeli hakem Alper Ulusoy'dan ligler hakkında flaş açıklama - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Galeri Tecrübeli hakem Alper Ulusoy'dan ligler hakkında flaş açıklama

Tecrübeli hakem Alper Ulusoy'dan ligler hakkında flaş açıklama

Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Alper Ulusoy yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in tatil edilmesiyle ailesiyle ve sevdikleriyle daha çok vakit geçirmeye başladıklarını dile getiren Ulusoy, balıkçılıkla uğraştığını tekne ile açıldığını söyledi. Alper Ulusoy ayrıca ligler hakkında da flaş açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
19 Nisan 2020 Pazar 19:33 Güncelleme: 19.04.2020 19:33
Tecrübeli hakem Alper Ulusoy'dan ligler hakkında flaş açıklama

Süper Lig hakemlerinden Alper Ulusoy, corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından karantina sürecinde neler yaptığını ve futbola dair yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

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Tecrübeli hakem Alper Ulusoy'dan ligler hakkında flaş açıklama

Yüksek hızlı trende gidiyorduk. Etrafımızda güzellikler vardı. Bunun farkında değildik ve bir anda tren durdu. Güzellikleri fark ettik. Aileniz, sevdikleriniz, hobileriniz.

Tecrübeli hakem Alper Ulusoy'dan ligler hakkında flaş açıklama

Bunlara daha çok zaman ayırmaya başladık. Evde bunların keyfine varmaya çalıştık.

Tecrübeli hakem Alper Ulusoy'dan ligler hakkında flaş açıklama

"BALIKÇILIK YAPIYORUM BU ARALAR"

Balıkçılık yapıyorum. Tekneyle açılıp çıkıyorum. Bütün balıklar için malzemelerimiz var. Elbet bu günler geçecek ve sonunda eski günlere kavuşacağız.

Tecrübeli hakem Alper Ulusoy'dan ligler hakkında flaş açıklama

"MHK İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Teknik olarak MHK ile iletişim ve eğitim halindeyiz. Psikolojik tarafı da var. Psikolojik anlamda MHK Başkanımız ve üyelerimizle sürekli konuşuyoruz. Bu süreci en hasarsız, hazır şekilde atlatıp lige dönmeyi umut ediyoruz.

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