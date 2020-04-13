İtalya'da o belge sızdırıldı! Serie A...

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da binlerce kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. İtalyan futbolununu da derinden etkileyen corona virüsü nedeniyle Serie A süresiz bir şekilde askıya alınmış ve birçok oyuncuda yapılan testler pozitif çıkmıştı. İtalya'daki futbol ligleri için de hükümetin düşündüğü planlama da ortaya çıktı. İşte detaylar...