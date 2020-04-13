İtalya'da o belge sızdırıldı! Serie A...

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da binlerce kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. İtalyan futbolununu da derinden etkileyen corona virüsü nedeniyle Serie A süresiz bir şekilde askıya alınmış ve birçok oyuncuda yapılan testler pozitif çıkmıştı. İtalya'daki futbol ligleri için de hükümetin düşündüğü planlama da ortaya çıktı. İşte detaylar...
13 Nisan 2020 Pazartesi 13:55
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Corona virüs nedeniyle tüm dünyada vaka sayısı 1 milyon 860 bine dayanırken yaklaşık 115 bin kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
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Avrupa'da Corona virüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da vaka sayıları giderek artıyor. İtalya'da bugüne kadar 157 bin 522 Corona virüs vakası tespit edildi. Ölüm sayısı 20 bin 79 olarak açıklanırken 234 bin 211 kişi de iyileşti.
Bir yandan virüsle mücadele sağlık kuruluşları tarafından yapılırken bir yandan da ölen insanlar için törenler ve defin işlemleri yapılıyor.
Şehirlere giren askeri araçlarda ölen yüzlerce insanın naaşları alınarak morglara veya soğuk hava depolarına götürülüyor.
Corona virüsün İtalya'da günlük hayatın yanı sıra sporu da derinden etkilediği görülüyor. Liglerin askıya alındığı ülkede spor müsabakalarının Haziran ayının başında başlayabileceği konuşuluyor.