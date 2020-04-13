Bilim insanlarından korkutan açıklama! 'Bu sezon çok zor...'

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, binlerce insanın ölümüne neden olurken futbol dünyasını da yakından etkiledi. Birçok spor insanına bulaşmasının yanında, bir çok organizasyonun da ertelenmesine neden olan corona virüsü için Belçikalı bilim insanlarından bir son dakika açıklaması geldi... Ünlü virolog Dr. Marc van Ranst, yaptığı açıklamayla korkuttu. İşte detaylar...