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Bilim insanlarından korkutan açıklama! 'Bu sezon çok zor...'
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, binlerce insanın ölümüne neden olurken futbol dünyasını da yakından etkiledi. Birçok spor insanına bulaşmasının yanında, bir çok organizasyonun da ertelenmesine neden olan corona virüsü için Belçikalı bilim insanlarından bir son dakika açıklaması geldi... Ünlü virolog Dr. Marc van Ranst, yaptığı açıklamayla korkuttu. İşte detaylar...
13 Nisan 2020 Pazartesi 10:04
Güncelleme: 13.04.2020 10:04
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Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada vaka sayısı 1 milyon 800 bine dayanırken yaklaşık 110 bin kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
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Avrupa'da futbol tamamen durma noktasına gelmişken liglerin geleceği ise belirsizliğini koruyor. UEFA ise bu konuda net tavrını sürdürüyor.
UEFA, liglerin kesinlikle devam edeceğini belirtirken Mayıs - Haziran - Temmuz ayları içinde liglerin kaldığı yerden başlatma planları yapıyor.
Ölü sayısında Çin'i geçen Belçika ise ligleri sona erdireceğini ve mevcut duruma göre ligin tamamlanacağını açıklamıştı. Buna göre hali hazırda lider olan Club Brugge, sezonu şampiyon tamamlayacak.
Belçika'nın bu kararına UEFA'dan sert bir tepki gelmişti. UEFA, Belçika'nın ligi böyle tamamlaması halinde ceza verileceğini ve gelecek sezon Avrupa'da Belçika temsilcilerinin yer alamayacağını açıklamıştı.