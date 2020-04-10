Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'in yıldızlarının değerleri düştü! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'in yıldızlarının değerleri düştü!

Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyada insanların ölümüne neden olan corona virüsü (Covid-19) salgını, spor organizasyonlarında da dengeleri altüst etti. Salgın sonrası liglerin ertelenmesi nedeniyle mali anlamda sıkıntıya giren kulüplere bir de oyuncularının değerinin düşmesi eklendi. İşte virüs sonrası değeri azalan o isimler...

10 Nisan 2020 Cuma 10:57 Güncelleme: 10.04.2020 10:57
Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'in yıldızlarının değerleri düştü!

EMRE AKBABA

Güncel değeri: 2.4 milyon Euro
Eski değeri: 3.5 milyon Euro
Düşüş: 1.1 milyon Euro

GALERİ DEVAM EDİYOR
Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'in yıldızlarının değerleri düştü!

YUTO NAGATOMO

Güncel değeri: 800 bin Euro
Eski değeri: 2 milyon Euro
Düşüş: 1.2 milyon Euro

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'in yıldızlarının değerleri düştü!

FLORIN ANDONE

Güncel değeri: 3.2 milyon Euro
Eski değeri: 4.5 milyon Euro
Düşüş: 1.3 milyon Euro

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'in yıldızlarının değerleri düştü!

MOHAMED ELNENY

Güncel değeri: 5 milyon Euro
Eski değeri: 6.3 milyon Euro
Düşüş: 1.3 milyon Euro

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'in yıldızlarının değerleri düştü!

JAILSON

Güncel değeri: 4 milyon Euro
Eski değeri: 5.5 milyon Euro
Düşüş: 1.5 milyon Euro

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