Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'in yıldızlarının değerleri düştü!

Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyada insanların ölümüne neden olan corona virüsü (Covid-19) salgını, spor organizasyonlarında da dengeleri altüst etti. Salgın sonrası liglerin ertelenmesi nedeniyle mali anlamda sıkıntıya giren kulüplere bir de oyuncularının değerinin düşmesi eklendi. İşte virüs sonrası değeri azalan o isimler...