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Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'in yıldızlarının değerleri düştü!
Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyada insanların ölümüne neden olan corona virüsü (Covid-19) salgını, spor organizasyonlarında da dengeleri altüst etti. Salgın sonrası liglerin ertelenmesi nedeniyle mali anlamda sıkıntıya giren kulüplere bir de oyuncularının değerinin düşmesi eklendi. İşte virüs sonrası değeri azalan o isimler...
10 Nisan 2020 Cuma 10:57
Güncelleme: 10.04.2020 10:57
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EMRE AKBABA
Güncel değeri: 2.4 milyon Euro Eski değeri: 3.5 milyon Euro Düşüş: 1.1 milyon Euro
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YUTONAGATOMO
Güncel değeri: 800 bin Euro Eski değeri: 2 milyon Euro Düşüş: 1.2 milyon Euro
FLORINANDONE
Güncel değeri: 3.2 milyon Euro Eski değeri: 4.5 milyon Euro Düşüş: 1.3 milyon Euro
MOHAMEDELNENY
Güncel değeri: 5 milyon Euro Eski değeri: 6.3 milyon Euro Düşüş: 1.3 milyon Euro
JAILSON
Güncel değeri: 4 milyon Euro Eski değeri: 5.5 milyon Euro Düşüş: 1.5 milyon Euro