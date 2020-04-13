Duyurdular! Karius'un Beşiktaş kararı...
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Geçtiğimiz sezon Premier Lig devi Liverpool'dan kiralık transfer edilen Alman kaleci, yediği hatalı goller sonrası eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Siyah beyazlılar, Karius'un geleceğine ilişkin 'gönderilsin' kararı verirken, Gana basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre 26 yaşındaki kaleci, Beşiktaş'ta kalmak için büyük bir fedakarlığa hazırlanıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ta son dakika Loris Karius gelişmesi... Siyah beyazlıların sezon sonunda yollarını ayırmadığı planladığı yıldız kaleciye ilişkin Gana basını, sürpriz bir habere imza attı.
Ghanasoccer.net'in okuyucularına aktardığı haberde, Fotomaç ve A Spor'un okuyucularına duyurduğu 'Beşiktaş'ın Karius kararı' haberine yer verilirken, siyah beyazlı yönetimin, oyuncu ile yola devam etmeme kararını aldığını bildirdiği yazıldı.
YENİ İDDİA: KARIUS FEDAKARLIĞA HAZIR
Haberin detaylarında ise Karius'un bu konuya ilişkin son kararına yer verildi. Buna göre Alman eldiven, Beşiktaş için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.
Konuya ilişkin verilen bilgide Loris Karius, Beşiktaş'ın kararına rağmen kalmak istiyor. Tecrübeli eldiven, siyah beyazlı formayı giymek adına aldığı maaşta indirim yapmaya hazır. Ayrıca Beşiktaş yönetiminin kendisine önereceği yıllık ücreti kabul edecek ve Liverpool'dan bonservisini alarak siyah beyazlılarda kalıcı olmak için tüm şartları zorlayacak.
BEŞİKTAŞ ALTERNATİF BELİRLEDİ
Öte yandan siyah beyazlılara yakın çevrelerce konuşulan 2 isim, Volkan Babacan ve Sinan Bolat. Karius'un Beşiktaş'ta kalmaması hallinde bu iki isimden birine imzayı attırmak için çalışmalar resmiyet kazanacak.
- 13.04.2020
- Güncelleme: 13.04.2020 12:39
- Rakitic Neymar'la takas iddialarına sert çıktı! "Ben patates çuvalı değilim"
- Hamza Hamzaoğlu Galatasaray'ı resmen açıkladı! ''Görev düşerse...''
- Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu altın madalyanın mutluluğunu yaşıyor
- Sokağa çıkma yasağı yine gelecek mi? Yasak tamamen bitti mi?
- 20 yaşın altındaki güreşçi 4 kardeş antrenmanlarını evde sürdürüyor
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Duyurdular! Karius'un Beşiktaş kararı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.