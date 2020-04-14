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14 Nisan 2020, Salı
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Ekstra sezon el yaktı

Ekstra sezon el yaktı

, liglerin temmuz ve ağustos aylarında devam etmesi durumunda oyuncularına 1,6 milyon euro ekstra ödeme yapacak.

Tüm takımlar gibi futbolculara yapılacak ödemeleri sınırlayan yönetimi, ligler Temmuz hatta Ağustos ayında devam ederse, bu dönemde sözleşmeleri bitecek oyuncuların sözleşmeleri konusunda aracılığıyla 'dan bilgi istedi. Çünkü Beşiktaş yönetimi 30 Haziran'da sözleşmeleri bitecek; Atiba (125 bin euro), Boateng (285 bin euro), (250 bin euro), (215 bin euro), Karius (235 bin euro), Diaby (250 bin euro) ve Elneny'ye (285 bin euro) ligin 2 aylık ekstra döneminde 1 milyon 645 bin euro ödemek zorunda kalacak. Ayrıca Elneny, Diaby, Karius ve Boateng'in bonservislerini elinde bulunduran takımlar 2 aylık sigorta talep edebilir. Siyah-beyazlı bu dönemde gelecek sezon devam etmeyeceği oyuncularla 15 Mart'a kadar olan alacaklarını ödeyerek yolları ayırmanın planlarını yapıyor.
  1. 14.4.2020
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