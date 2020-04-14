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14 Nisan 2020, Salı
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Oğuzhan için kötü haber geldi

'ın devre arasında 6 milyon euro satın alma opsiyonu ile Feyenoord'a gönderdi 'dan . ekibi kabul edilmesi durumunda 1.5 milyon euro'ya Oğuzhan'ın bonservisini almak istediğini siyah-beyazlı yönetime iletti.

'ın devre arasında 6 milyon euro satın alma opsiyonu ile Feyenoord'a gönderdi 'dan . ekibi kabul edilmesi durumunda 1.5 milyon euro'ya Oğuzhan'ın bonservisini almak istediğini siyah-beyazlı yönetime iletti. Fazlasını vermelerinin şu an için imkan dahilinde olmadığını, kulübün 1.5 milyon euro için de ciddi anlamda zorlandığı belirtildi.
  1. 14.4.2020
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