Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Premier Lig ekibi...
Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde kötü haber geldi... Şu anda İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Trezeguet için girişimlerini sürdüren iki İstanbul devine, Ada'dan rakip çıktı. Voetbalnieuws.be'nin aktardığı bilgilere göre Newcastle United da, yıldız futbolcuya talip oldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Transferde kazan kaynıyor... Süper Lig'in iki dev kulübü Galatasaray ve Beşiktaş'ın transferi için yoğun mesai harcadığı Trezeguet'e talipler, her geçen gün artıyor.
Belçika basınından yansıyan bilgilere göre, sezon başında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bedelle Aston Villa'nın yolunu tutan Trezeguet için Galatasaray ve Beşiktaşlı yetkililer devreye girdi.
Voetbalnieuws.be'nin haberinde; Galatasaray ve Beşiktaş ile beraber, Trezeguet için Newcastle United'ın da, transfer girişiminde olduğu duyuruldu.
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Öte yandan Mısır'lı yıldızın daha önce de formasını terlettiği Anderlecht'in de oyuncu için temasta bulunduğu ve transfer sürecini yakından takip ettiği bildirildi.
Tam adı 'Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan' olan Trezeguet, bu sezon Aston Villa formasıyla toplamda 31 müsabakada rol alırken 4 gol 3 asistle oynadı ve toplamda 1699 dakika sahada kaldı.
- 12.04.2020
- Güncelleme: 12.04.2020 16:22
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- Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Premier Lig ekibi...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Premier Lig ekibi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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