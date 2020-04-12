Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Premier Lig ekibi... | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde İngiliz rakip!

ve 'a transferde kötü haber! Premier Lig ekibi...

Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Premier Lig ekibi...

Süper Lig'in iki devi ve 'a transferde kötü haber geldi... Şu anda İngiltere Premier Lig ekibi 'da forma giyen için girişimlerini sürdüren iki İstanbul devine, Ada'dan rakip çıktı. Voetbalnieuws.be'nin aktardığı bilgilere göre da, yıldız futbolcuya talip oldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Transferde kazan kaynıyor... Süper Lig'in iki dev kulübü ve 'ın transferi için yoğun mesai harcadığı 'e talipler, her geçen gün artıyor.

Belçika basınından yansıyan bilgilere göre, sezon başında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bedelle 'nın yolunu tutan Trezeguet için Galatasaray ve Beşiktaşlı yetkililer devreye girdi.

Voetbalnieuws.be'nin haberinde; Galatasaray ve Beşiktaş ile beraber, Trezeguet için Newcastle United'ın da, girişiminde olduğu duyuruldu.

SÜRPRİZ İDDİA; ANDERLECHT DE İSTİYOR

Öte yandan Mısır'lı yıldızın daha önce de formasını terlettiği Anderlecht'in de oyuncu için temasta bulunduğu ve transfer sürecini yakından takip ettiği bildirildi.

Tam adı 'Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan' olan Trezeguet, bu sezon Aston Villa formasıyla toplamda 31 müsabakada rol alırken 4 gol 3 asistle oynadı ve toplamda 1699 dakika sahada kaldı.

  1. 12.04.2020
  2. Güncelleme: 12.04.2020 16:22
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Premier Lig ekibi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA