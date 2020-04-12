Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Premier Lig ekibi...

Transferde kazan kaynıyor... Süper Lig'in iki dev kulübü Galatasaray ve Beşiktaş'ın transferi için yoğun mesai harcadığı Trezeguet'e talipler, her geçen gün artıyor.

Belçika basınından yansıyan bilgilere göre, sezon başında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bedelle Aston Villa'nın yolunu tutan Trezeguet için Galatasaray ve Beşiktaşlı yetkililer devreye girdi.

Voetbalnieuws.be'nin haberinde; Galatasaray ve Beşiktaş ile beraber, Trezeguet için Newcastle United'ın da, transfer girişiminde olduğu duyuruldu.

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Öte yandan Mısır'lı yıldızın daha önce de formasını terlettiği Anderlecht'in de oyuncu için temasta bulunduğu ve transfer sürecini yakından takip ettiği bildirildi.

Tam adı 'Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan' olan Trezeguet, bu sezon Aston Villa formasıyla toplamda 31 müsabakada rol alırken 4 gol 3 asistle oynadı ve toplamda 1699 dakika sahada kaldı.