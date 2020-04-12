Edwin Gyasi'den resmi açıklama! Beşiktaş transferi... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Ve yıldız golcü duyurdu! Beşiktaş transferi...

'den resmi açıklama! transferi...

Edwin Gyasi'den resmi açıklama! Beşiktaş transferi...

'ta son dakika gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro yapılandırması için düğmeye basan Kara Kartal'a Gana'lı golcü 'nde mesaj var... Ghanasoccernet'e konuşan yıldız futbolcu, Beşiktaş için oynamak istediğini resmen açıkladı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ta flaş gelişmesi... Gana basınında yer alan habere göre, gelecek sezon siyah beyazlı formayı giymesine neredeyse kesin gözüyle bakılan ancak corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle şu anda görüşmeleri askıya alınan , siyah beyazlı kulüple alakalı açıklamalarda bulundu.

"HERKES BEŞİKTAŞ İÇİN OYNAMAK İSTER"

Gyasi, konuşmasında Beşiktaş ile transfer müzakeresi yaptığını ancak corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle şu anda bu görüşmelerin askıya alındığını ifade etmesinin ardından, "Beşiktaş harika geçmişi ve büyük bir taraftar kitlesi olan, iyi bir kulüp. Bence herkes onlar için oynamak ister." dedi.

"TÜRKİYE LİGİ GÜÇLÜ BİR LİG"

Gyasi, konuşmasının devamında Türkiye Süper Lig'i hakkında da konuşurken, "Türkiye Ligi, iyi takımlar ve iyi oyunculardan kurulu güçlü bir lig. Benim için iyi bir rekabet ortamı olabilir." dedi.

Q7 GİDİNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçen yıl Ricardo Quaresma'nın ayrılığı sonrası adı yine gündeme gelen 28 yaşındaki sağ kanadın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan tecrübeli isim, ligin ilk devresini ABD'nin Dallas takımında geçirmiş ve devre arası Sofya'ya geri dönmüştü.

  1. 12.04.2020
  2. Güncelleme: 12.04.2020 12:56
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