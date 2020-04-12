Edwin Gyasi'den resmi açıklama! Beşiktaş transferi...

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi... Gana basınında yer alan habere göre, gelecek sezon siyah beyazlı formayı giymesine neredeyse kesin gözüyle bakılan ancak corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle şu anda görüşmeleri askıya alınan Edwin Gyasi, siyah beyazlı kulüple alakalı açıklamalarda bulundu.

"HERKES BEŞİKTAŞ İÇİN OYNAMAK İSTER"

Gyasi, konuşmasında Beşiktaş ile transfer müzakeresi yaptığını ancak corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle şu anda bu görüşmelerin askıya alındığını ifade etmesinin ardından, "Beşiktaş harika geçmişi ve büyük bir taraftar kitlesi olan, iyi bir kulüp. Bence herkes onlar için oynamak ister." dedi.

"TÜRKİYE LİGİ GÜÇLÜ BİR LİG"

Gyasi, konuşmasının devamında Türkiye Süper Lig'i hakkında da konuşurken, "Türkiye Ligi, iyi takımlar ve iyi oyunculardan kurulu güçlü bir lig. Benim için iyi bir rekabet ortamı olabilir." dedi.

Q7 GİDİNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçen yıl Ricardo Quaresma'nın ayrılığı sonrası adı yine gündeme gelen 28 yaşındaki sağ kanadın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan tecrübeli isim, ligin ilk devresini ABD'nin Dallas takımında geçirmiş ve devre arası Sofya'ya geri dönmüştü.