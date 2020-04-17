Kevin-Prince Boateng'den olay sözler! "Çıldırmama az kaldı"

Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Kevin-Prince Boateng ve Loris Karius, Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Bild'e konuşan ikiliden Boateng, "İyiyim. Çalışıyorum. Şakalar, espriler, çılgın şeyler yapıyorum. Ancak, gerçekten çıldırmama az kaldı. Her şey çok negatif ama illaki pozitif bir şeyler bulunabilir" dedi.

Eşi Melissa ve 6 yaşındaki oğlu Maddox ile İstanbul'da yaşadıklarını dile getiren Boateng, ilk fırsatta özel uçakla Milano'daki evlerine geldiklerini ifade etti.

"BOATENG FRANKFURT'U UNUTAMIYOR"

Bir diğer Beşiktaşlı yıldız Loris Karius ise takım arkadaşı ile aralarındaki arkadaşlığa dair gelen soruya, "Kevin İstanbul'dayken bol bol konuşuyorduk. Burada iyi iş çıkarıyordu. Ne zaman geçmişten yana konuşsak, Frankfurt'u anlatıyor. Frankfurt'u çok sevmiş ve unutamamış. Kariyerini en eğlenceli, en güzel zamanlarıymış" şeklinde yanıt verdi.