Kevin-Prince Boateng'den olay sözler! "Çıldırmama az kaldı"
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Kevin-Prince Boateng Alman basınına yaptığı açıklamada corona virüsü salgınıyla ilgili, "Gerçekten çıldırmama az kaldı" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Kevin-Prince Boateng ve Loris Karius, Alman basınına açıklamalarda bulundu.
Bild'e konuşan ikiliden Boateng, "İyiyim. Çalışıyorum. Şakalar, espriler, çılgın şeyler yapıyorum. Ancak, gerçekten çıldırmama az kaldı. Her şey çok negatif ama illaki pozitif bir şeyler bulunabilir" dedi.
Eşi Melissa ve 6 yaşındaki oğlu Maddox ile İstanbul'da yaşadıklarını dile getiren Boateng, ilk fırsatta özel uçakla Milano'daki evlerine geldiklerini ifade etti.
"BOATENG FRANKFURT'U UNUTAMIYOR"
Bir diğer Beşiktaşlı yıldız Loris Karius ise takım arkadaşı ile aralarındaki arkadaşlığa dair gelen soruya, "Kevin İstanbul'dayken bol bol konuşuyorduk. Burada iyi iş çıkarıyordu. Ne zaman geçmişten yana konuşsak, Frankfurt'u anlatıyor. Frankfurt'u çok sevmiş ve unutamamış. Kariyerini en eğlenceli, en güzel zamanlarıymış" şeklinde yanıt verdi.
- 17.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kevin-Prince Boateng'den olay sözler! "Çıldırmama az kaldı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.