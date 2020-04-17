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Beşiktaş'ta Pedro Rebocho ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş, kiralık sözleşmesi bitecek Portekizli sol bek Rebocho'nun bonservisini almayacak...

Siyah beyazlılar, Portekizli sol bekin kiralık sözleşmesinde yer alan 20 maçta oynaması halinde devreye girecek 2.8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırmıştı.

Guingamp kulübü ile anlaşarak bu yükümlülükten kurtulan Beşiktaş, çok daha makul bir bedelle Portekizli sol bekin bonservisini almayı planlıyordu... Ancak corona virüsü nedeniyle mali krizin daha da ağırlaşması yönetimin tüm hesaplarını bozdu.

Gelecek sezon için transferde kiralık veya bonservisi elinde olan isimleri kadrosuna katmayı planlayan siyah-beyazlıların, Rebocho için yapılan planları rafa kaldırdığı belirlendi.

Alt yapıdaki gençlerden daha fazla yararlanmak isteyen Beşiktaş'ın, 25 yaşındaki oyuncuyla vedalaşacağı ifade edildi.

Pedro Rebocho siyah beyazlı takımda 15'i ilk 11'de olmak üzere toplam 17 maça çıktı...

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17 Nisan 2020 , Cuma
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