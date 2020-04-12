Beşiktaş'tan Bua'ya yeni teklif! İşte alacağı ücret...

Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'ın gözüne çarpan Kevin Bua için planını yaptı. İsviçre Ligi'nde 19 karşılaşmada 4 gol ve 6 asist, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta 3 gol ve 2 asist yapan 26 yaşındaki İspanyol asıllı oyuncunun Sergen Yalçın'ın oldukça ilgisini çekti. Siyah-beyazlı yönetim de İsviçreli oyuncunun menajeriyle temas kurdu. 2+1 yıllık sözleşme için yıllık 650 bin euro'dan 2 milyon euro'luk bir sözleşme önerdi.

Yönetim Bua'ya herhangi bir imza parası teklif etmeme kararı aldı. Kara Kartal'ın transfer listesine dahil olan Kevin Bua, kulüp kariyerinde bugüne kadar 213 resmi maçta forma giydi. 48 gol atan, 51 de asist yapan yıldız oyuncu toplamda 99 gole direkt olarak katkıda bulundu.