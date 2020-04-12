Beşiktaş'tan Bua'ya yeni teklif! İşte alacağı ücret...
Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın transferine onay verdiği 26 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusuna 2+1 senelik sözleşme karşılığı 2 milyon euro önerdi.
Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'ın gözüne çarpan Kevin Bua için planını yaptı. İsviçre Ligi'nde 19 karşılaşmada 4 gol ve 6 asist, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta 3 gol ve 2 asist yapan 26 yaşındaki İspanyol asıllı oyuncunun Sergen Yalçın'ın oldukça ilgisini çekti. Siyah-beyazlı yönetim de İsviçreli oyuncunun menajeriyle temas kurdu. 2+1 yıllık sözleşme için yıllık 650 bin euro'dan 2 milyon euro'luk bir sözleşme önerdi.
Yönetim Bua'ya herhangi bir imza parası teklif etmeme kararı aldı. Kara Kartal'ın transfer listesine dahil olan Kevin Bua, kulüp kariyerinde bugüne kadar 213 resmi maçta forma giydi. 48 gol atan, 51 de asist yapan yıldız oyuncu toplamda 99 gole direkt olarak katkıda bulundu.
- 12.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan Bua'ya yeni teklif! İşte alacağı ücret... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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