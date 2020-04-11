Kevin Bua kıymete bindi

Teknik direktör Yalçın'ın, Basel'le sözleşmesi biten Kevin Bua'yı beğendiği haberlerinin ortaya çıkması üzerine İsviçreliler adeta şok oldu. Bir süredir Frey'in formasını giydiği Nürnberg'in de izlediği Bua için Sport.ch, Basel sportif direktörü Rudi (Bibi) Zbinden'i uyararak; Bua'yı elinde tutmak istiyorsa bir an önce sözleşmesinin uzatmasını tavsiye etti.

Teknik direktör Yalçın'ın, Basel'le sözleşmesi biten Kevin Bua'yı beğendiği haberlerinin ortaya çıkması üzerine İsviçreliler adeta şok oldu. Bir süredir Frey'in formasını giydiği Nürnberg'in de izlediği Bua için Sport.ch, Basel sportif direktörü Rudi (Bibi) Zbinden'i uyararak; Bua'yı elinde tutmak istiyorsa bir an önce sözleşmesinin uzatmasını tavsiye etti. Site, Nürnberg'in Basel için bir tehlike olmayabileceğini ancak Bua'yı Beşiktaş gibi bir takım istiyorsa dikkat etmesini önerdi.