Kevin Bua kıymete bindi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Kevin Bua kıymete bindi

Kevin Bua kıymete bindi

Kevin Bua kıymete bindi

Teknik direktör Yalçın'ın, Basel'le sözleşmesi biten Kevin Bua'yı beğendiği haberlerinin ortaya çıkması üzerine İsviçreliler adeta şok oldu. Bir süredir Frey'in formasını giydiği Nürnberg'in de izlediği Bua için Sport.ch, Basel sportif direktörü Rudi (Bibi) Zbinden'i uyararak; Bua'yı elinde tutmak istiyorsa bir an önce sözleşmesinin uzatmasını tavsiye etti.

Teknik direktör Yalçın'ın, Basel'le sözleşmesi biten Kevin Bua'yı beğendiği haberlerinin ortaya çıkması üzerine İsviçreliler adeta şok oldu. Bir süredir Frey'in formasını giydiği Nürnberg'in de izlediği Bua için Sport.ch, Basel sportif direktörü Rudi (Bibi) Zbinden'i uyararak; Bua'yı elinde tutmak istiyorsa bir an önce sözleşmesinin uzatmasını tavsiye etti. Site, Nürnberg'in Basel için bir tehlike olmayabileceğini ancak Bua'yı Beşiktaş gibi bir takım istiyorsa dikkat etmesini önerdi.
  1. 11.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kevin Bua kıymete bindi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA