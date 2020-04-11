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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Yalçın tempoyu artırıyor

Yalçın tempoyu artırıyor

futbolcular, çalışmalarını kendi imkanlarıyla sürdürüyordu. 'nin verdiği programa göre formlarını korumaya çalışan siyah-beyazlı oyuncular bundan sonra daha sıkı bir döneme girecek.

futbolcular, çalışmalarını kendi imkanlarıyla sürdürüyordu. 'nin verdiği programa göre formlarını korumaya çalışan siyah-beyazlı oyuncular bundan sonra daha sıkı bir döneme girecek. Başarılı hoca, Marrone'den kondisyon ağırlıklı yeni bir program hazırlamasını istedi. İtalyan çalıştırıcı tempoyu artıracak 30 günlük çalışma programını birkaç gün içinde oyunculara verecek.
  1. 11.4.2020
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