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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Martin Hasek bilmecesi

'ın için el sıkıştığı 'le ilgili yöneticisinden ilginç bir açıklama geldi. Hasek'in, sözleşmesini feshettiğini iddia ederek başka bir takımla anlaştığını ifade etmesine Sparta Prag yönetiminden tepki geldi.

'ın için el sıkıştığı 'le ilgili yöneticisinden ilginç bir açıklama geldi. Hasek'in, sözleşmesini feshettiğini iddia ederek başka bir takımla anlaştığını ifade etmesine Sparta Prag yönetiminden tepki geldi. Nova gazetesine konuşan Çekya temsilcisinin yöneticisi, "Karşılıklı fesih yok. Tek taraflı fesih var. Eğer Hasek tazminatsız başka bir takıma gitmeyi düşünüyorsa yanılır. Bizimle sözleşmesi devam ediyor" dedi. Bu arada Çekya'dan Aktualne de sürpriz bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Sparta Prag devre arasında Hasek için Maccabi Haida ile anlaştı ancak Hasek 'e gitmeyi reddetti ve bunun üzerine Sparta Prag yönetimi de Çekyalı oyuncuyu 'da yapılan kampa götürmedi.
  1. 11.4.2020
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