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13 Nisan 2020, Pazartesi
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’a gönderme

Galatasaray’a gönderme

2. Başkan Dalgakıran, “Bir takımımız Kupası’nı alıyor sonra sıfır çekiyor. Başarı tesadüf” deyip ezeli rakibine gönderme yaptı.

2. Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah beyazlı takımın hesabındaki canlı yayında konuştu ve ezeli rakipleri 'a göndermede bulundu. Galatasaray'un Kupası'nı almasının tesadüf olduğunu belirten Dalgakıran, "Bir takımımız UEFA Kupası alıyor, sonra sürekli sıfır çekiyor. Başarılar sistem üzerine kurulu değil çünkü. Tamamen denk gelmeyle alakalı başarılar" ifadelerini kullandı. Koronavirüs nedeniyle ara verilen ligle ilgili de değerlendirmede bulunan Dalgakıran, "Ligin tescil edilmemesi, bu yılın oynanmamış sayılması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Dalgakıran ayrıca, futbolcu maaşlarını aşağı çekmek zorunda olduklarını da yineledi.
  1. 13.4.2020
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