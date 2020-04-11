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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Sergen bir efsanedir

Sergen bir efsanedir

'de forma giyen , teknik direktör için "’deki büyük efsanelerden biri, hocalığını da çok beğeniyorum" dedi.

A Mıllı Futbol Takımımızın yıldız isimlerinden , sosyal medyadan yaptığı yayında soruları yanıtladı. 'de top koşturan Cenk Tosun, Beşiktaş Teknik Direktörü ile ilgili, "Çok sevdiğim bir hoca, takdir ettiğim bir insan. Futbolculuk hayatını konuşmaya bile gerek yok. 'deki büyük efsanelerden biri" yorumunda bulundu. için herkesin düşüncesinin aynı olduğunu belirten Cenk Tosun, "Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi forvetlerden. Kaç yıldır kendini ispatladı. Burak Yılmaz beğendiğim forvetlerden" yorumunu yaptı. En sevdiği ve unutamadığı golünün maçında attığı gol olduğunu ifade eden yıldız oyuncu "Hem anlamı yüksekti, hem de güzellik açısından güzel bir goldü" dedi. Cenk Tosun, 'u çok özlediğini de belirterek, "İstanbul'a geldiğimde ilk yapmak istediğim şey büyük ihtimalle boğazda bir yerde oturup, çay içmek olur" ifadesini kullandı.
  1. 11.4.2020
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