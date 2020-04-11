Beşiktaş'tan imalı paylaşım: 'Konu kilit!'
Süper Lig'in köklü kulübü Beşiktaş stadı Vodafone Park'ın açılışının 4. yıldönümünü kutluyor. Siyah-beyazlılar 11 Nisan'da hizmete giren stat için sosyal medya üzerinden imalı bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...
Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park, hizmete girişinin 4. yıl dönümünü yaşıyor. BJK İnönü Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılmasıyla Vodafone Park adını alan stat, 11 Nisan 2016'da hizmete girmişti. Stadın açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı.
Siyah-beyazlı ekip, stadının yapımı aşamasında uzun süre uzak kaldığı evine 2015-2016 sezonunun 28. haftasındaki Bursaspor maçıyla dönmüş ve rakibini 3-2 mağlup etmişti.
Öte yandan siyah-beyazlılar stadın 4. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım...
- 11.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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