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'tan imalı paylaşım: 'Konu kilit!'

Beşiktaş'tan imalı paylaşım: 'Konu kilit!'

'in köklü kulübü stadı 'ın açılışının 4. yıldönümünü kutluyor. Siyah-beyazlılar 'da hizmete giren stat için üzerinden imalı bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...

'ın iç saha maçlarını oynadığı , hizmete girişinin 4. yıl dönümünü yaşıyor. BJK İnönü Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılmasıyla Vodafone Park adını alan stat, 2016'da hizmete girmişti. Stadın açılışı, Başkan tarafından yapılmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, stadının yapımı aşamasında uzun süre uzak kaldığı evine 2015-2016 sezonunun 28. haftasındaki maçıyla dönmüş ve rakibini 3-2 mağlup etmişti.

Öte yandan siyah-beyazlılar stadın 4. yıl dönümü nedeniyle hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım...

  1. 11.04.2020
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