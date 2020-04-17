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17 Nisan 2020, Cuma
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'a Kovalenko transferinde dev rakip

Beşiktaş'a Kovalenko transferinde dev rakip

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam eden , temsilcisi forması giyen 'yu transfer listesine almıştı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan  Kovalenko'ya İtalyan devi Roma da talip oldu.

'de gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen , lige verilen arada çalışmalarına gaz vermişti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara yönelen siyah-beyazlılar, Shaktar ile sözleşmesini yenilemeyen 'yu transfer listesine eklemişti.

ROMA DEVREDE

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği 24 yaşındaki oyuncu için İtalya Serie A ekiplerinden Roma da devreye girdiği iddia edildi.

Siamo la Roma'nın haberine göre 2016-19 yılları arasında 'i çalıştıran ve şimdilerde Roma'nın başında bulunan Paulo Fonseca, eski öğrencisini kadroya katmak istiyor.

24 yaşındaki Kovalenko, Fonseca'nın Shakhtar'ı çalıştırdığı dönemde A takımda daha fazla şans bulmaya başlamıştı.

VİKTOR KOVALENKO KİMDİR?

Viktor Kovalenko, 14 Şubat 1996 yılında 'da doğdu. Futbola Shakhtar Donetsk altyapısında başlayan Viktor Kovalenko, 2015 yılında A takıma yükseldi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 21 maçta 2 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.

  1. 17.04.2020
  2. Güncelleme: 17.04.2020 23:46
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