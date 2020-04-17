Beşiktaş'a Kovalenko transferinde dev rakip
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk forması giyen Viktor Kovalenko'yu transfer listesine almıştı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kovalenko'ya İtalyan devi Roma da talip oldu.
Süper Lig'de gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, lige verilen arada transfer çalışmalarına gaz vermişti.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara yönelen siyah-beyazlılar, Shaktar ile sözleşmesini yenilemeyen Viktor Kovalenko'yu transfer listesine eklemişti.
ROMA DEVREDE
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği 24 yaşındaki oyuncu için İtalya Serie A ekiplerinden Roma da devreye girdiği iddia edildi.
Siamo la Roma'nın haberine göre 2016-19 yılları arasında Shakhtar Donetsk'i çalıştıran ve şimdilerde Roma'nın başında bulunan Paulo Fonseca, eski öğrencisini kadroya katmak istiyor.
24 yaşındaki Kovalenko, Fonseca'nın Shakhtar'ı çalıştırdığı dönemde A takımda daha fazla şans bulmaya başlamıştı.
VİKTOR KOVALENKO KİMDİR?
Viktor Kovalenko, 14 Şubat 1996 yılında Ukrayna'da doğdu. Futbola Shakhtar Donetsk altyapısında başlayan Viktor Kovalenko, 2015 yılında A takıma yükseldi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 21 maçta 2 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.
- 17.04.2020
- Güncelleme: 17.04.2020 23:46
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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