Mesut Urgancılar: Beşiktaş'ı şampiyon yapsınlar

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın icra kurulu başkanı ve genel sekreteri Mesut Urgancılar corona virüsü gündemi ve futbol takımıyla ilgili Yeni Şafak'a konuştu.

İŞTE MESUT URGANCILARIN AÇIKLAMALARI

-"Dünyanın binbir hali var denirdi meğer bin ikinci hali de varmış. Özellikle modern çağda böylesi bir esaret, tüm dünya bireylerinin evde kalması bambaşka bir yaşam biçimi. Hayatın hiçbir alanında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."

-"FIFA'da da UEFA'da da bitmek bilmeyen toplantılar var. Biz de bu toplantıları kaçırmadan takip ediyoruz. Onlardan gelecek olan yönlendirmeleri bekliyoruz.Avrupada pek çok kulüp var olan kadrolarında tasarruflar yapacaklarını açıkladı. Bunun dışında ekonomik gücü iyi takımlar, özellikle Bundesliga'da, diğer takımlara yardımcı olabileceklerini söylediler."

-"Biz göreve geldikten sonraki ilk Divan Kurulu Toplantısı'nda, geleceğe yönelik neler teslim aldığımızı açıklayacağımızı söyledik ve bununla ilgili olarak bağımsız denetleme kurulumuz bir araştırma yaptı."

-"Şu anda sosyal medyada borcumuzla ilgili yayılan haberler çok şaşırtıcı değil. Biz göreve geldiğimizde halihazırda yaklaşık 2.9 milyar liralık bir borç devraldık. "

"3.3 MİLYAR TL'LİK BİR BORÇLA GÖREVE BAŞLADIK"

-"Bizim hiç tasvip etmediğimiz, 'Olsun da nasıl olursa olsun' zihniyeti ile yapılmış 350 milyon liraya yakın sözleşmeler var. Hepsini topladığınızda 3.3 milyar liralık bir borçla göreve başladık."

-"Başkanımız, seçim sürecinde ve sonrasında son 10 yılı denetleyeceğimizi söylemişti. Netice itibariyle burada kiminle ilgili ne sıkıntı varsa herkes bunun bedelini ödeyecek.

-"Başkanımız geçmiş dönemde 6.5 yıl ikinci başkanlık yapmış olabilir. Benim ve diğer çalışma arkadaşlarımızın da aynı şekilde görev aldığım zamanlar oldu. Sonuçta, şeriatın kestiği parmak acımayacak. Umarım yağmur, sadece suçlunun üstüne yağar."

-"Soruşturma devam ediyor ancak malum pandemi nedeniyle evde kaldığımız için gerekli kişilerle yüz yüze iletişim kuramıyoruz. Sağ olsunlar, arkadaşlarımız bunları aşmaya çalışıyor."

-"Beşiktaş'ın içindeki farklı seslerin, daha önce konuşulmuş konuları tekrar gündeme getirmesinin de devam eden bu soruşturma ile doğrudan ilgili olduğu kanaatindeyim."

-"Arkadaşlarımız gün gün, saat saat soruşturmanın dozajını artırdıkça bu seslerin de rahatsızlığının arttığını görüyoruz."

-"Sanıyorum ki daha önce Beşiktaş'ta görev yapmış ya da kapısından geçmiş arkadaşlarımız gündemden çok uzak kalmış. Bu soruların cevaplarını başkanımız 15 Şubat'taki Divan Kurulu'muzda kimse sormazken cevaplamıştı."

-"Sözü geçen dönem, bir önceki başkanın dönemidir. Tüm kulüp işlerinin 'Ben' üzerine ve tek imzalı şekilde gerçekleştiği bir dönemdir. O başkan da apar topar yayına çıkarak 'düzenlenmiş' bir televizyon programına katılmıştı."

-"Ne olduysa onun döneminde olan olaylardan söz ediliyor. Madem her şeyden 'Ben' muhatabım, madem her şeyi 'ben' yapıyorum o zaman bu soruların muhatabı da eski başkandır."

"BİZ BİR AİLEYİZ"

-"Uzun süre Beşiktaş'ta çalışmış kişileri itibarsızlaştırma çalışmaları var. Başkanımızın bu konudaki tavrı net: Biz bir aileyiz ve kimseyi ötekileştirmeye çalışmadan her şeyimizi mali ve idari genel kurullarımızda tartışacağız. Her şey her yerde konuşulmaz."

-"Eleştiri kültürünü öğrenmemiz gerekiyor. İlk önce kendimizi sorgulamalıyız. Çünkü eleştiri, eleştirilenden çok eleştireni ortaya koyar. Tüm bu tenkitler yapılırken ben de şu otopark hikayesinin anlatılmasını beklerdim."

-"Kimin kiminle nerede ortak olduğunu herkes yazıyor. Kocaeli Birlikspor ile yapılan anlaşmada diğer tarafa ödenen para nerede? Bir yönetici takım almaya çalışmış, diğer yönetici vazgeçirmeye çalışmış. Sonuçta, Beşiktaş'ın 1.3 milyon lirası yok."

-"Yönetici olmadan önce maçlara gelmemiş olabilirsiniz. Ancak neden 12 koltuklu locaya 16 koltuk döşetip 12 koltuklu loca faturası keserek Beşiktaş'ı 113 bin dolar masrafa sokarsınız? Önce bunları kendimize sormamız lazım."

"KİMLER OTELLERDE KONAKLADI FATURASI BEŞİKTAŞ'A KESİLDİ"

-"Mertcan Çam transferi, uçak seyahatleri, otel konaklamaları Otellerde kimler konakladı da fatura Beşiktaş adına kesildi Cevaplanması gereken birçok şey var da var."

-"Neredeyse hırsız-polis hikayesine dönmüş, kafelerde insanların darp edildiği bir Kuzu İnşaat hikayesi var. Hiçbir şey alınmamış, Beşiktaş'ın 12 tane çeki 36 milyon liraya bir firmaya verilmiş. Sonra bunlar geri alınmış. Bunların bazıları hâlâ kayıp. Önce bunlar cevaplanmalı."

-"Kazanıldığı iddia edilen davalar var. Mesela Orman Bakanlığı ile Ümraniye hakkında gerçekleştirilen dava Biz, kulübe geldiğimizde bu davaların kazanıldığına dair hiçbir evrak bulamadık."

-"Görevli avukat arkadaşlarımız adliyeye gittiklerinde de 'Siz ne saçmalıyorsunuz, davayı kaybettiniz.' dediler. Böyle işler öfkeyle ya da ihtirasla yapılacak işler değil."

"MAAŞINI ZAMANINDA ÖDEYEMEZSEK CEZA PAYI VERELİM DEMİŞLER"

-"Bir futbolcuyu çağırıp, 'Biz sana 2.8 milyon avroluk borcumuzu 13 Mayıs'ta değil de 31 Mayıs'ta ödeyelim. Zamanında ödeyemezsek de 600 bin avro ceza payı verelim.' denmiş. Bunların hepsinin belgesi var."

-"Bir kulübe 712 bin avro borcunuz var, 'Bunu dörde bölüp şu günlerde ödeyelim.' diyorsunuz. Ödeyemiyorsunuz ve 400 bin avro daha ceza yiyorsunuz. Sonrasında kulüp TFF'ye başvuruyor ve Beşiktaş'ın Avrupa Kupası gelirlerine el koyuyorlar."

-"Bankalar Konsorsiyumu ile anlaşma yapıldığı zamanda bir futbolcunun menajerine UEFA'nın belirttiği %3'lük pay oranına rağmen %10'un üzerinde ödeme yapılmış. Bu ödeme ile kulüp personellerinin 4 aylık maaşı ödeniyor."

-"Kimsenin şüphesi olmasın. Suçlu kimse cezasını çekecek. Boş yere oraya buraya yazarak manipülasyon yapmaya hiç gerek yok."

-"Kaç kişiyle çalışırsanız çalışın tüm 10 yılın evrakı 1-2 ayda incelenecek iş değil. Bu anlamda biraz sabıra ihtiyacımız var."

-"Pandemi olmasa bile bizim takım bütçemizi 56 milyon avrodan 30-35 milyon avro seviyesine düşürmemiz gerekiyordu. Son 20 günde bizim yıllık gelirlerimizin %25'inin buhar olduğunu görüyoruz."

-"Burada yıllardır uygulanan politikalarla bir 'müşteri' profili yaratılmış. Biz, 'Beşiktaş'ın taraftarı vardır!' demek istiyoruz.

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON İLAN EDİLSİN"

-"Mesut Bakkal'ın itirafları neticesinde TFF'ye bir başvuruda bulunduk, cevabını bekliyoruz. Evde boş oturmak yerine '1986-87 Şampiyonu Beşiktaş' açıklaması yapıp özür dileyebilirler."

-"Gelir getirici faaliyetler anlamında uzun uzadıya çalışmalarımız var. Bunları 15 Şubat'taki Divan Kurulu'muzda anlatmıştık. Buradaki en önemli problemlerden biri Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan anlaşma. Bu anlaşma nasıl yapıldı, niye yapıldı anlamak mümkün değil."