Transferde flaş gelişme! Eljero Elia Beşiktaş'a önerildi
Medipol Başakşehir'de forma giyen ve sezon sonunda kulüpten ayrılacağının sinyallerini veren Hollandalı futbolcu Eljero Elia, Beşiktaş'a önerildi. Siyah-beyazlılarda son kararı teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği ifade ediliyor.
Futbolda corona virüsü salgını sebebiyle büyük bir belirsizlik yaşanırken Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. Takvim'in haberine göre sezon sonu Başakşehir ile sözleşmesi sona erecek olan Eljero Eila, menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe teklif edildi. Yönetim ise bu öneri karşısında düşünmek için süre istedi.
Beşiktaş yönetimi, Elia'ya bonservis bedeli olmadığı için sıcak bakıyor. Ancak 33 yaşındaki kanat oyuncu ile ilgili son kararı ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği öğrenildi. "Dolu bir statta oynamak istiyorum" diyerek Başakşehir'den ayrılacağını açıklayan Elia'nın da Beşiktaş'a gelmek için maaş konusunda fedakarlık yapmaya sıcak olduğu iddia edildi.
AVCI DA İSTEMİŞTİ
Sezona Beşiktaş'ta başlayan teknik direktör Abdullah Avcı da eski öğrencisi Eila'yı istemişti. Ancak Başakşehir, Hollandalı futbolcuya izin vermemişti.
- 11.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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