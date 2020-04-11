Transferde flaş gelişme! Eljero Elia Beşiktaş'a önerildi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Flaş gelişme! Başakşehir'in yıldızı Beşiktaş'a önerildi

Transferde flaş gelişme! 'a önerildi

Transferde flaş gelişme! Eljero Elia Beşiktaş'a önerildi

Medipol 'de forma giyen ve sezon sonunda kulüpten ayrılacağının sinyallerini veren Hollandalı futbolcu , 'a önerildi. Siyah-beyazlılarda son kararı teknik direktör 'ın vereceği ifade ediliyor.

Futbolda corona virüsü salgını sebebiyle büyük bir belirsizlik yaşanırken 'a sürpriz bir teklif geldi. Takvim'in haberine göre sezon sonu ile sözleşmesi sona erecek olan Eljero Eila, menajerler aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe teklif edildi. Yönetim ise bu öneri karşısında düşünmek için süre istedi.

Beşiktaş yönetimi, Elia'ya bonservis bedeli olmadığı için sıcak bakıyor. Ancak 33 yaşındaki kanat oyuncu ile ilgili son kararı ise teknik direktör 'ın vereceği öğrenildi. "Dolu bir statta oynamak istiyorum" diyerek Başakşehir'den ayrılacağını açıklayan Elia'nın da Beşiktaş'a gelmek için maaş konusunda fedakarlık yapmaya sıcak olduğu iddia edildi.

AVCI DA İSTEMİŞTİ

Sezona Beşiktaş'ta başlayan teknik direktör da eski öğrencisi Eila'yı istemişti. Ancak Başakşehir, Hollandalı futbolcuya izin vermemişti.

  1. 11.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Transferde flaş gelişme! Eljero Elia Beşiktaş'a önerildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA