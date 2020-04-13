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13 Nisan 2020, Pazartesi
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paylaşmam!

Artık paylaşmam!

'ın voleyboldan sorumlu yöneticisi Okan , sosyal medyadan yaptığı açıklamalar için özür diledi.

Twitter hesabından, "Seneye sadece Türk çocuklarımızla, 'aslan ruhu' ile oynayacağız. Sözleşmesi devam eden bir oyuncumuz var. Onunla da konuşacağım" açıklamasını yapmıştı. Paylaşımla ilgili özür mesajı yayımlayan , "Tweet ile yanlış anlaşıldım. Herkesten özür dilerim. finans piyasalarındaki görüşlerim dışında tek bir tweet daha olmayacak" ifadelerini kullandı. Aslan'ın hali hazırda, erkek voleybol takımında 3, kadın takımında ise 6 yabancı oyuncusu bulunuyor.

  1. 13.4.2020
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