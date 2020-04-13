Artık paylaşmam!
Galatasaray'ın voleyboldan sorumlu yöneticisi Okan Böke, sosyal medyadan yaptığı açıklamalar için özür diledi.
Twitter hesabından, "Seneye sadece Türk çocuklarımızla, 'aslan ruhu' ile oynayacağız. Sözleşmesi devam eden bir oyuncumuz var. Onunla da konuşacağım" açıklamasını yapmıştı. Paylaşımla ilgili özür mesajı yayımlayan Böke, "Tweet ile yanlış anlaşıldım. Herkesten özür dilerim. Artık finans piyasalarındaki görüşlerim dışında tek bir tweet daha olmayacak" ifadelerini kullandı. Aslan'ın hali hazırda, erkek voleybol takımında 3, kadın takımında ise 6 yabancı oyuncusu bulunuyor.
- 13.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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