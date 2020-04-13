Artık paylaşmam!

Twitter hesabından, "Seneye sadece Türk çocuklarımızla, 'aslan ruhu' ile oynayacağız. Sözleşmesi devam eden bir oyuncumuz var. Onunla da konuşacağım" açıklamasını yapmıştı. Paylaşımla ilgili özür mesajı yayımlayan Böke, "Tweet ile yanlış anlaşıldım. Herkesten özür dilerim. Artık finans piyasalarındaki görüşlerim dışında tek bir tweet daha olmayacak" ifadelerini kullandı. Aslan'ın hali hazırda, erkek voleybol takımında 3, kadın takımında ise 6 yabancı oyuncusu bulunuyor.