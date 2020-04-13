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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Üç ülkeden iptal!

Üç ülkeden iptal!

, ve Romanya'da voleybol sezonu sona erdi. Corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerde maçların oynanmayacağı açıklandı.

'da play-off maçları iptal edilirken; ligler arasında düşme veya yükselme olmayacak. 'da ise Avrupa kupalarına katılım normal sezon sıralamasına göre belirlenecek. Romanya Ligi'nde erkeklerde Arcada Galati, kadınlarda da Alba Baraj; playoff maçlarındaki sonuçlara göre şampiyon ilan edildi.

  1. 13.4.2020
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