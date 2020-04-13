Üç ülkeden iptal!

İtalya'da play-off maçları iptal edilirken; ligler arasında düşme veya yükselme olmayacak. Fransa'da ise Avrupa kupalarına katılım normal sezon sıralamasına göre belirlenecek. Romanya Ligi'nde erkeklerde Arcada Galati, kadınlarda da Alba Baraj; playoff maçlarındaki sonuçlara göre şampiyon ilan edildi.