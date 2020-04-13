Melis Gürkaynak: En iyi yerdeyiz
“Dünyanın organizasyon olarak en iyi kulubündeyiz. Böyle bir altyapıda oynamak gurur verici. Çok çalışırsanız, mutlaka iyi bir yerde olursunuz.”
Vakıfbank'ın kaptanı Melis Gürkaynak, salgın nedeniyle çalışmalarına evden devam eden altyapı oyuncularıyla videokonferansta buluştu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Gürkaynak, "Bu şekilde buluşarak, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Hep beraber evde kalarak, bu zor süreci de atlatacağız. Biz çok güzel bir aileyiz ve sizin de bunu hissettiğinizi düşünüyorum. Dünyanın organizasyon olarak en iyi voleybol kulübünde oynuyoruz. Çok şanslıyız" değerlendirmesinde bulundu.
GURUR VERİCİ
bu seviyede bir kulübün altyapısında oynamanın gurur verici olduğunu aktaran Melis Gürkaynak, şunları kaydetti: "Ben de sizin gibi VakıfBank altyapısından yetiştim. 2011 yılında Türkiye'nin ilk CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan kadrosunda yer aldım. Bizimle her zaman konuşabilirsiniz. İstediğiniz her yerde bizlere soru sorabilirsiniz. Bizlerle ne kadar fazla zaman geçirirseniz, sizler için yararlı olur. Aile olmak bunu gerektiriyor. Eğer siz iyi olursanız, çok çalışırsanız, mutlaka iyi bir yerde olursunuz. Çalışmaya odaklanmalısınız."
- 13.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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