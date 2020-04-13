Melis Gürkaynak: En iyi yerdeyiz

Vakıfbank'ın kaptanı Melis Gürkaynak, salgın nedeniyle çalışmalarına evden devam eden altyapı oyuncularıyla videokonferansta buluştu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Gürkaynak, "Bu şekilde buluşarak, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Hep beraber evde kalarak, bu zor süreci de atlatacağız. Biz çok güzel bir aileyiz ve sizin de bunu hissettiğinizi düşünüyorum. Dünyanın organizasyon olarak en iyi voleybol kulübünde oynuyoruz. Çok şanslıyız" değerlendirmesinde bulundu.



GURUR VERİCİ

bu seviyede bir kulübün altyapısında oynamanın gurur verici olduğunu aktaran Melis Gürkaynak, şunları kaydetti: "Ben de sizin gibi VakıfBank altyapısından yetiştim. 2011 yılında Türkiye'nin ilk CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan kadrosunda yer aldım. Bizimle her zaman konuşabilirsiniz. İstediğiniz her yerde bizlere soru sorabilirsiniz. Bizlerle ne kadar fazla zaman geçirirseniz, sizler için yararlı olur. Aile olmak bunu gerektiriyor. Eğer siz iyi olursanız, çok çalışırsanız, mutlaka iyi bir yerde olursunuz. Çalışmaya odaklanmalısınız."