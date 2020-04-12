Bek operasyonu başladı! Nazım Sangare Galatasaray'a - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Bek operasyonu başladı! Nazım Sangare Galatasaray'a

Bek operasyonu başladı! Nazım Sangare Galatasaray'a

Corona virüsü salgnı nedeniyle lige verilen arayı transfer çalışmalarıyla değerlendiren Galatasaray'da sağ bek operasyonu başladı. Son dakika haberine göre; Mariano'nun ayrılık sinyalleri vermesi ve Şener Özbayraklı'nın beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle sarı-kırmızılılar, Antalyasporlu Nazım Sangare için gaza bastı. İşte detaylar...

12 Nisan 2020 Pazar 13:20 Güncelleme: 12.04.2020 13:23
Bek operasyonu başladı! Nazım Sangare Galatasaray'a

Galatasaray, sağ bekte Antalyasporlu Nazım Sangare'yi hedef olarak belirledi ve Şener Özbayraklı'yı gönderme kararı verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bek operasyonu başladı! Nazım Sangare Galatasaray'a

İKİ SAĞ BEK DE GİDİCİ

Sağ bek konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen Cim-Bom'da sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun durumu belirsizliğini korurken, Brezilyalı oyuncunun ülkesine gitme ihtimali de yakın görünüyor.

Bek operasyonu başladı! Nazım Sangare Galatasaray'a

Bununla birlikte beklentilere yanıt veremeyen Şener Özbayraklı da gözden çıkarıldı. Sarı-kırmızılıların, bunlardan dolayı Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'nin transferine odaklanacağı belirtildi.

Bek operasyonu başladı! Nazım Sangare Galatasaray'a

TAKIMDAKİ YERLİ KALİTESİ ARTIYOR

Böylece hem yerli hem de genç bir futbolcuyu renklerine bağlayacak olan Galatasaray, bir taşta iki kuş vuracak.

Bek operasyonu başladı! Nazım Sangare Galatasaray'a

Yeni sezonda Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ile söz kesen sarı-kırmızılılar, Nazım Sangare transferi ile de takımdaki yerli kalitesini yükseltecek.

Bek operasyonu başladı! Nazım Sangare Galatasaray'a

G.SARAY'IN TEKLİFİ 7-8 MİLYON TL

Sarı-kırmızılıların, Antalyaspor ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Nazım Sangare için 7-8 milyon lira arasında bir bonservis ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

Bek operasyonu başladı! Nazım Sangare Galatasaray'a

NAZIM, GALATASARAY'I İSTİYOR

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için milli takımdaki yerini garanti etmek isteyen Nazım'ın da Galatasaray'da oynamak istediği belirtildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA