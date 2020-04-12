Corona virüsü salgnı nedeniyle lige verilen arayı transfer çalışmalarıyla değerlendiren Galatasaray'da sağ bek operasyonu başladı. Son dakika haberine göre; Mariano'nun ayrılık sinyalleri vermesi ve Şener Özbayraklı'nın beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle sarı-kırmızılılar, Antalyasporlu Nazım Sangare için gaza bastı. İşte detaylar...
12 Nisan 2020 Pazar 13:20
Güncelleme: 12.04.2020 13:23
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Galatasaray, sağ bekte Antalyasporlu Nazım Sangare'yi hedef olarak belirledi ve Şener Özbayraklı'yı gönderme kararı verdi.
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İKİ SAĞ BEK DE GİDİCİ
Sağ bek konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen Cim-Bom'da sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun durumu belirsizliğini korurken, Brezilyalı oyuncunun ülkesine gitme ihtimali de yakın görünüyor.
Bununla birlikte beklentilere yanıt veremeyen Şener Özbayraklı da gözden çıkarıldı. Sarı-kırmızılıların, bunlardan dolayı Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'nin transferine odaklanacağı belirtildi.
TAKIMDAKİ YERLİ KALİTESİ ARTIYOR
Böylece hem yerli hem de genç bir futbolcuyu renklerine bağlayacak olan Galatasaray, bir taşta iki kuş vuracak.
Yeni sezonda Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ile söz kesen sarı-kırmızılılar, Nazım Sangare transferi ile de takımdaki yerli kalitesini yükseltecek.
G.SARAY'IN TEKLİFİ 7-8 MİLYON TL
Sarı-kırmızılıların, Antalyaspor ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Nazım Sangare için 7-8 milyon lira arasında bir bonservis ödemeye hazır olduğu öğrenildi.
NAZIM, GALATASARAY'I İSTİYOR
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için milli takımdaki yerini garanti etmek isteyen Nazım'ın da Galatasaray'da oynamak istediği belirtildi.