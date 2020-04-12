Galatasaray'a çifte şok! Hem 14 milyon Euro'dan oldu hem de... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray'a çifte şok! Hem 14 milyon Euro'dan oldu hem de...

Galatasaray'a çifte şok! Hem 14 milyon Euro'dan oldu hem de...

Galatasaray'a sezonun ilk yarısında milli takıma giden Luyindama'dan kötü haber gelmişti. Yıldız futbolcu geçirdiği ciddi sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kaldı. Kongolu futbolcunun bu sakatlığı sarı-kırmızılıları iki yönden zarara uğrattı. İşte o detay...

12 Nisan 2020 Pazar 09:30
Galatasaray'a çifte şok! Hem 14 milyon Euro'dan oldu hem de...

Galatasaray'a sezon içinde en büyük darbelerden biri Christian Luyindama'nın sakatlığı olmuştu. Milli takımda sakatlanan ve 7 Aralık'ta sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olan Luyindama'nın sezonu erken kapattığı belirtilirken, devre arasında 14 milyon Euro ile Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanan Aston Villa da teklifini rafa kaldırdı.

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Galatasaray'a çifte şok! Hem 14 milyon Euro'dan oldu hem de...

Bu gelişmenin ardından Christian Luyindama'nın Süper Lig lisansı ara transfer döneminde takıma katılan Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika için askıya alındı.

Galatasaray'a çifte şok! Hem 14 milyon Euro'dan oldu hem de...

Ancak Sekidika ligde kadroya bile giremezken Luyindama'nın hızlı iyileşme süreci herkesi şaşırttı. Üstüne corona virüsü yüzünden lige ara verilince Galatasaray tam bir açmaza girdi.

Galatasaray'a çifte şok! Hem 14 milyon Euro'dan oldu hem de...

Zira eğer planlandığı gibi ligin son 8 haftası haziranda oynanırsa Galatasaray, Luyindama'dan yine faydalanamayacak. Sekidika da Terim'in planlarında yer almadığı için Galatasaray hem maddi hem de kadro konusunda çifte darbe yemiş oldu.

Galatasaray'a çifte şok! Hem 14 milyon Euro'dan oldu hem de...

-85 DERECELİK TEDAVİ SÜRECİ

Luyindama'nın sahalara tahmin edilenden 2 ay önce dönmesinde Florya'ya yapılan sağlık yatırımının etkisi büyük. Yorgun adalelerin çabuk bir şekilde toparlanmasını sağlayan soğuk odayı (lifecube) Florya'ya kuran sarı-kırmızılı kulüp, eksi 85 dereceye ulaşan bu sistemde 3 dakika süren seanslarla futbolcuları tedavi ediyor. (Sabah)

Galatasaray'a çifte şok! Hem 14 milyon Euro'dan oldu hem de...
Galatasaray'a çifte şok! Hem 14 milyon Euro'dan oldu hem de...
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