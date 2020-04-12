Galatasaray'a çifte şok! Hem 14 milyon Euro'dan oldu hem de...
Galatasaray'a sezonun ilk yarısında milli takıma giden Luyindama'dan kötü haber gelmişti. Yıldız futbolcu geçirdiği ciddi sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kaldı. Kongolu futbolcunun bu sakatlığı sarı-kırmızılıları iki yönden zarara uğrattı. İşte o detay...
Galatasaray'a sezon içinde en büyük darbelerden biri Christian Luyindama'nın sakatlığı olmuştu. Milli takımda sakatlanan ve 7 Aralık'ta sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olan Luyindama'nın sezonu erken kapattığı belirtilirken, devre arasında 14 milyon Euro ile Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanan Aston Villa da teklifini rafa kaldırdı.
-85 DERECELİK TEDAVİ SÜRECİ
Luyindama'nın sahalara tahmin edilenden 2 ay önce dönmesinde Florya'ya yapılan sağlık yatırımının etkisi büyük. Yorgun adalelerin çabuk bir şekilde toparlanmasını sağlayan soğuk odayı (lifecube) Florya'ya kuran sarı-kırmızılı kulüp, eksi 85 dereceye ulaşan bu sistemde 3 dakika süren seanslarla futbolcuları tedavi ediyor. (Sabah)