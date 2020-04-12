17 milyon euro cepte! Falcao'nun yerine süper golcü

Suudi Arabistan'ın Al-Marsd gazetesi Al- Hilal'ın Gomis'in yerine 4 forvet oyuncusu belirlediğini yazdı. Bu isimler arasında Al-Hilal teknik direktörü Razvan Lucescu'nun favorisinin ise Falcao olduğu iddia edildi. Ancak Al-Hilal'ın henüz Falcao ile ilgili bir görüşme yapmadığı da belirtildi.



