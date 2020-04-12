17 milyon euro cepte! Falcao'nun yerine süper golcü
Teknik direktör Razvan Lucescu'nun favorisinin Kolombiyalı yıldız olduğu ifade edilirken Suudi Arabistan ekibinin, liglerin durumuna göre Galatasaray ile temasa geçeceği bildirildi. Sarı-kırmızılı takımın Radamel Falcao'nun satışıyla mali konuda rahatlayacak olan sarı-kırmızılılar yerine gelecek ismi de belirledi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
12 Nisan 2020 Pazar 06:35
Güncelleme: 12.04.2020 06:35
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Futboluncorona virüsü salgını nedeniyle durduğu ortam ve maaşlarda indirimin konuşulduğu bugünlerde, Galatasaray'ın en çok kazanan oyuncusu RadamelFalcao'yla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Suudi Arabistan'ın Al-Marsd gazetesi Al- Hilal'ın Gomis'in yerine 4 forvet oyuncusu belirlediğini yazdı. Bu isimler arasında Al-Hilal teknik direktörü RazvanLucescu'nun favorisinin ise Falcao olduğu iddia edildi. Ancak Al-Hilal'ın henüz Falcao ile ilgili bir görüşme yapmadığı da belirtildi.
17 MİLYON EURO CEPTE Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun liglerin geleceğiyle ilgili yapacağı açıklamadan sonra ilk teklifin Galatasaray ve Kolombiyalı yıldıza gönderileceği öğrenildi.
Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 7 milyon euro'nun üstünde bir ücret kazanan RadamelFalcao'nun indirime sıcak bakmadığı yönünde haberler geliyor.
Bu ücreti karşılaması zor görünen sarı-kırmızılı yönetimin, hem en az 10 milyon euro bonservis bedeli hem de oyununun maaşından kurtulmak için Al-Hilal'den gelebilecek teklife 'evet' diyebileceği ifade ediliyor.