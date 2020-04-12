17 milyon euro cepte! Falcao'nun yerine süper golcü - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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17 milyon euro cepte! Falcao'nun yerine süper golcü

Teknik direktör Razvan Lucescu'nun favorisinin Kolombiyalı yıldız olduğu ifade edilirken Suudi Arabistan ekibinin, liglerin durumuna göre Galatasaray ile temasa geçeceği bildirildi. Sarı-kırmızılı takımın Radamel Falcao'nun satışıyla mali konuda rahatlayacak olan sarı-kırmızılılar yerine gelecek ismi de belirledi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
12 Nisan 2020 Pazar 06:35 Güncelleme: 12.04.2020 06:35
17 milyon euro cepte! Falcao'nun yerine süper golcü

Futbolun corona virüsü salgını nedeniyle durduğu ortam ve maaşlarda indirimin konuşulduğu bugünlerde, Galatasaray'ın en çok kazanan oyuncusu Radamel Falcao'yla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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17 milyon euro cepte! Falcao'nun yerine süper golcü

Suudi Arabistan'ın Al-Marsd gazetesi Al- Hilal'ın Gomis'in yerine 4 forvet oyuncusu belirlediğini yazdı. Bu isimler arasında Al-Hilal teknik direktörü Razvan Lucescu'nun favorisinin ise Falcao olduğu iddia edildi. Ancak Al-Hilal'ın henüz Falcao ile ilgili bir görüşme yapmadığı da belirtildi.

17 milyon euro cepte! Falcao'nun yerine süper golcü

17 MİLYON EURO CEPTE
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun liglerin geleceğiyle ilgili yapacağı açıklamadan sonra ilk teklifin Galatasaray ve Kolombiyalı yıldıza gönderileceği öğrenildi.

17 milyon euro cepte! Falcao'nun yerine süper golcü

Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 7 milyon euro'nun üstünde bir ücret kazanan Radamel Falcao'nun indirime sıcak bakmadığı yönünde haberler geliyor.

17 milyon euro cepte! Falcao'nun yerine süper golcü

Bu ücreti karşılaması zor görünen sarı-kırmızılı yönetimin, hem en az 10 milyon euro bonservis bedeli hem de oyununun maaşından kurtulmak için Al-Hilal'den gelebilecek teklife 'evet' diyebileceği ifade ediliyor.

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