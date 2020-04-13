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13 Nisan 2020, Pazartesi
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'ta maaş limiti belirlendi! Fazlası verilmeyecek

Beşiktaş'ta maaş limiti belirlendi! Fazlası verilmeyecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası mali açıdan zor duruma düşen 'ta yönetim oyunculara transferde önerilecek maaş sınırını da çizdi. Siyah-beyazlılar bundan böyle ne iç ne de dış transferde, 1 milyon Euro'yu aşmayacak.

Mali açıdan zor günler geçiren için corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan gelir kaybı tuz-biber oldu. Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlı kulüp için artık yüksek rakamların söz konusu olmadığı, ne iç ne de dış transferde oyunculara verilecek maaş konusunda 1 milyon Euro'nun aşılmayacağı kaydedildi.

1 milyon 750 bin Euro kazanan , 1 milyon 650 bin Euro alan ve 1 milyon Euro ücreti olan Atiba'ya götürülecek tekliflerin 1 milyon Euro'nun altında olacağı belirtildi.

ATIBA'DAN OLUMLU YANIT

Caner ve Gökhan'a hem yurt içi hem de yurt dışından ilgi olduğunu bilen Beşiktaş yönetimi, yine de taviz vermeyi düşünmüyor. Sezonun yeniden başlamasının ardından, Atiba ile de masaya oturulacak. 1 yıl daha futbol oynamak isteyen 37 yaşındaki Kanadalı yıldızın indirimli teklife olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında. Siyah-beyazlı idareciler, mukaveleleri süren futbolcularla da maaş indirimi için görüşmelerini sürdürüyor.

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  1. 13.04.2020
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