Beşiktaş'ta maaş limiti belirlendi! Fazlası verilmeyecek
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası mali açıdan zor duruma düşen Beşiktaş'ta yönetim oyunculara transferde önerilecek maaş sınırını da çizdi. Siyah-beyazlılar bundan böyle ne iç ne de dış transferde, 1 milyon Euro'yu aşmayacak.
Mali açıdan zor günler geçiren Beşiktaş için corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan gelir kaybı tuz-biber oldu. Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlı kulüp için artık yüksek rakamların söz konusu olmadığı, ne iç ne de dış transferde oyunculara verilecek maaş konusunda 1 milyon Euro'nun aşılmayacağı kaydedildi.
1 milyon 750 bin Euro kazanan Caner Erkin, 1 milyon 650 bin Euro alan Gökhan Gönül ve 1 milyon Euro ücreti olan Atiba'ya götürülecek tekliflerin 1 milyon Euro'nun altında olacağı belirtildi.
ATIBA'DAN OLUMLU YANIT
Caner ve Gökhan'a hem yurt içi hem de yurt dışından ilgi olduğunu bilen Beşiktaş yönetimi, yine de taviz vermeyi düşünmüyor. Sezonun yeniden başlamasının ardından, Atiba ile de masaya oturulacak. 1 yıl daha futbol oynamak isteyen 37 yaşındaki Kanadalı yıldızın indirimli teklife olumlu yaklaştığı gelen bilgiler arasında. Siyah-beyazlı idareciler, mukaveleleri süren futbolcularla da maaş indirimi için görüşmelerini sürdürüyor.
- 13.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta maaş limiti belirlendi! Fazlası verilmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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