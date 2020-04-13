Beşiktaş'ta kritik hafta! Feda demeyen veda eder
Beşiktaş da dünyanın dev kulüpleri gibi maaş indirimini gündemine aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle her takım gibi gelirleri ‘sıfırlanan’ siyah-beyazlı yönetim, futbolcularla ‘feda’ için masaya oturulacak. İşte tüm detaylar...
Barcelona, Real Madrid, Juventus gibi dev kulüplerin bile koronavirüs salgınının yarattığı kriz nedeniyle maaş indirimine gittiği bu ortamda Beşiktaş da furyaya ayak uydurdu. Gelirlerin durduğu ortamda, maliyetleri kısmak zorunda olan siyah-beyazlı kulüp futbolcuların bir kısmından 'feda' demelerini isteyecek, bir kısmıyla da yollarını ayırmak için bazı teklifler sunacak. Buna göre öncelikle Douglas, Roco ve Lens görüşme odasına davet edilecek. 56 milyon euro olan maaş bütçesini 35 milyon euro'ya indirmek zorunda olan yönetim bu üç isme sözleşme feshini teklif edecek.
LENS, DOUGLAS VE ROCO...
Douglas, Enzo Roco ve Jeremain Lens'e bu sezonki alacaklarını ödemek şartıyla, ileriye dönük alacaklarından vazgeçmeleri ve sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi önerilecek. Daha sonra Caner, Ljajic, Burak Yılmaz ve Vida başta olmak üzere tüm oyuncularla maaş indirimi konusu görüşülecek. Sözleşmeleri revize ederek maliyetleri ciddi oranda düşürmeyi planlayan siyah-beyazlı yönetimin, 'feda' teklifini kabul etmeyen oyunculara, "İndirim yapmıyorsanız, ayrılık şartlarını konuşalım" diyeceği öğrenildi. Ayrıca teklif gelecek isimlere de kolaylıklar gösterilecek.
- 13.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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