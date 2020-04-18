Oscar Cordoba: Falcao'ya güveniyorum
Beşiktaş'ın şampiyon olduğu efsane 100. yıl kadrosunda yer alan eski kaleci Oscar Cordoba, corona virüsü günlerinde neler yaptığından Beşiktaş'a transfer olma sürecine kadar birçok konuya değinirken, Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Radamel Falcao hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Cordoba'nın açıklamaları...
Beşiktaş'ın efsane kalecilerinden Oscar Cordoba, Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Radamel Falcao'ya övgüler yağdırdı.
"GOL ATTIKÇA KENDİNİ GELİŞTİRİYOR"
Kolombiyalı yıldızın sarı-kırmızılı takımda kendini geç de olsa gösterdiğini belirten Cordoba, "Radamel Falcao'ya güveniyorum, insanların da ona büyük güveni var. Şu anda çok daha güçlü görünüyor, gol attıkça kendini geliştiriyor" dedi.
"TOTTENHAM VE ARSENAL İLE GÖRÜŞTÜM"
50 yaşındaki eski kaleci, Beşiktaş'a trasnfer olduğu dönemde Premier Lig devlerinden de teklifler aldığını itiraf etti. Cordoba, "Tottenham önce bana 2 milyon önerdi, sonra da Arsenal ile görüştüm. Arsene Wenger ile Paris'te buluştum. Konfederasyon Kupası sonrasında 1 aylık bir tatilim vardı, orada görüştüm. Maalesef işler beklendiği gibi gelişmedi ve Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzaladım" ifadesini kullandı.
"LA CASA DE PAPEL'İ İZLİYORUM"
Corona virüsü günlerinde evde vakit geçirdiğini anlatan Cordoba sözlerini şöyle noktaladı: Kolombiya'da herkes evinde kalmaya devam ediyor, ben de evimde spor yapmaya devam ediyorum. Evde herkes birbirine uyarılarda bulunuyor ve hepimiz birbirimizi dinliyoruz.
Çok kitap okuyorum. Futbolcuyken yolculuklarda hep kitap okurdum, bugünlerde tekrar bu alışkanlığımı hayata geçirdim. Bir de La Casa de Papel dizisini izliyorum şu günlerde.
- 18.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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