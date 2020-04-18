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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Eski Beşiktaşlıdan Falcao'ya övgü

: Falcao'ya güveniyorum

Oscar Cordoba: Falcao'ya güveniyorum

'ın şampiyon olduğu efsane 100. yıl kadrosunda yer alan eski kaleci , corona virüsü günlerinde neler yaptığından Beşiktaş'a transfer olma sürecine kadar birçok konuya değinirken, 'da forma giyen vatandaşı hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Cordoba'nın açıklamaları...

'ın efsane kalecilerinden , 'da forma giyen vatandaşı 'ya övgüler yağdırdı.

"GOL ATTIKÇA KENDİNİ GELİŞTİRİYOR"
Kolombiyalı yıldızın sarı-kırmızılı takımda kendini geç de olsa gösterdiğini belirten Cordoba, "Radamel Falcao'ya güveniyorum, insanların da ona büyük güveni var. Şu anda çok daha güçlü görünüyor, gol attıkça kendini geliştiriyor" dedi.

"TOTTENHAM VE ARSENAL İLE GÖRÜŞTÜM"
50 yaşındaki eski kaleci, Beşiktaş'a trasnfer olduğu dönemde devlerinden de teklifler aldığını itiraf etti. Cordoba, "Tottenham önce bana 2 milyon önerdi, sonra da ile görüştüm. ile 'te buluştum. Konfederasyon Kupası sonrasında 1 aylık bir tatilim vardı, orada görüştüm. Maalesef işler beklendiği gibi gelişmedi ve Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzaladım" ifadesini kullandı.

"LA CASA DE PAPEL'İ İZLİYORUM"
Corona virüsü günlerinde evde vakit geçirdiğini anlatan Cordoba sözlerini şöyle noktaladı: 'da herkes evinde kalmaya devam ediyor, ben de evimde spor yapmaya devam ediyorum. Evde herkes birbirine uyarılarda bulunuyor ve hepimiz birbirimizi dinliyoruz.

Çok kitap okuyorum. Futbolcuyken yolculuklarda hep kitap okurdum, bugünlerde tekrar bu alışkanlığımı hayata geçirdim. Bir de La Casa de Papel dizisini izliyorum şu günlerde.

  1. 18.04.2020
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