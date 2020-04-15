İşte Süper Lig'de fazla maaş ödeyen kulüp!
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından tüm dünyada olduğu gibi Süper Lig ekipleri de ekonomik anlamda zor günler geçiriyor. Kulüplerin ilk seçenek olarak oyuncularından maaş indirimi talebinde bulunacağı konuşulurken, bu kapsamda ödenen maaş miktarları da dikkat çekti. İşte Süper Lig'in 4 büyük kulübü içerisinde dikkat çeken o tablo...
Süper Lig ekipleri, Kulüpler Birliği'nde alınan karar doğrultusunda oyuncularından indirim talep etmeye hazırlanıyor. Her kulüp, kendi finansal durumuna göre indirim oranını belirleyecek. Gözler, kadrosunda yıldız oyuncular barındıran Türk futbolunun lokomotifi olarak görülen 'Dört Büyükler'e çevrildi.
EN ÇOK MAAŞI BEŞİKTAŞ ÖDÜYOR
Sabah'ta yer alan habere göre 56 milyon Euro ile Beşiktaş ligin en fazla maaş ödeyen kulübü durumunda. Vida (3 milyon Euro), Burak (2.5 milyon), Lens (2.3 milyon), Ljajic (2.2 milyon), Ruiz (1.8 milyon) en yüksek maaş alan oyuncular. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yıllık kazancı ise 6 milyon TL.
FALCAO ZİRVEDE
Oyuncularına 49.5 milyon Euro maaş ödemesi yapan Galatasaray, aslan payını Falcao'ya (5 milyon Euro) veriyor. Onu Feghouli (3.85 milyon), Muslera (3.57 milyon) ve Belhanda (3.35 milyon) takip ediyor. Fatih Terim'in yıllık sözleşme tutarı ise 3 milyon Euro. Maaş yükümlülüğü 34 milyon Euro olan F.Bahçe, Gustavo için 3.5 milyon Euro ödüyor. Kruse 3, Rodrigues 2.5, Vedat ise 2 milyon Euro alıyor. Büyükler içinde en az maaş ödemesi yapan takım 17 milyon Euro ile Trabzonspor. Sosa (2.2 milyon Euro), Nwakaeme (1.4 milyon), Ndiaye (1 milyon), Sörloth (900 bin) takımın en çok kazananları. Hüseyin Çimşir yılda 3 milyon TL alıyor.
- 15.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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