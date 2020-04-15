İşte Süper Lig'de fazla maaş ödeyen kulüp!

Süper Lig ekipleri, Kulüpler Birliği'nde alınan karar doğrultusunda oyuncularından indirim talep etmeye hazırlanıyor. Her kulüp, kendi finansal durumuna göre indirim oranını belirleyecek. Gözler, kadrosunda yıldız oyuncular barındıran Türk futbolunun lokomotifi olarak görülen 'Dört Büyükler'e çevrildi.

EN ÇOK MAAŞI BEŞİKTAŞ ÖDÜYOR

Sabah'ta yer alan habere göre 56 milyon Euro ile Beşiktaş ligin en fazla maaş ödeyen kulübü durumunda. Vida (3 milyon Euro), Burak (2.5 milyon), Lens (2.3 milyon), Ljajic (2.2 milyon), Ruiz (1.8 milyon) en yüksek maaş alan oyuncular. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yıllık kazancı ise 6 milyon TL.

FALCAO ZİRVEDE

Oyuncularına 49.5 milyon Euro maaş ödemesi yapan Galatasaray, aslan payını Falcao'ya (5 milyon Euro) veriyor. Onu Feghouli (3.85 milyon), Muslera (3.57 milyon) ve Belhanda (3.35 milyon) takip ediyor. Fatih Terim'in yıllık sözleşme tutarı ise 3 milyon Euro. Maaş yükümlülüğü 34 milyon Euro olan F.Bahçe, Gustavo için 3.5 milyon Euro ödüyor. Kruse 3, Rodrigues 2.5, Vedat ise 2 milyon Euro alıyor. Büyükler içinde en az maaş ödemesi yapan takım 17 milyon Euro ile Trabzonspor. Sosa (2.2 milyon Euro), Nwakaeme (1.4 milyon), Ndiaye (1 milyon), Sörloth (900 bin) takımın en çok kazananları. Hüseyin Çimşir yılda 3 milyon TL alıyor.