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15 Nisan 2020, Çarşamba
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İşte 'de fazla maaş ödeyen kulüp!

İşte Süper Lig'de fazla maaş ödeyen kulüp!

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından tüm dünyada olduğu gibi ekipleri de ekonomik anlamda zor günler geçiriyor. Kulüplerin ilk seçenek olarak oyuncularından maaş indirimi talebinde bulunacağı konuşulurken, bu kapsamda ödenen maaş miktarları da dikkat çekti. İşte Süper Lig'in 4 büyük kulübü içerisinde dikkat çeken o tablo...

ekipleri, Kulüpler Birliği'nde alınan karar doğrultusunda oyuncularından indirim talep etmeye hazırlanıyor. Her kulüp, kendi finansal durumuna göre indirim oranını belirleyecek. Gözler, kadrosunda yıldız oyuncular barındıran Türk futbolunun lokomotifi olarak görülen 'Dört Büyükler'e çevrildi.

EN ÇOK MAAŞI BEŞİKTAŞ ÖDÜYOR

Sabah'ta yer alan habere göre 56 milyon Euro ile ligin en fazla maaş ödeyen kulübü durumunda. Vida (3 milyon Euro), Burak (2.5 milyon), Lens (2.3 milyon), Ljajic (2.2 milyon), Ruiz (1.8 milyon) en yüksek maaş alan oyuncular. Teknik direktör 'ın yıllık kazancı ise 6 milyon TL.

FALCAO ZİRVEDE

Oyuncularına 49.5 milyon Euro maaş ödemesi yapan , aslan payını Falcao'ya (5 milyon Euro) veriyor. Onu Feghouli (3.85 milyon), Muslera (3.57 milyon) ve (3.35 milyon) takip ediyor. 'in yıllık sözleşme tutarı ise 3 milyon Euro. Maaş yükümlülüğü 34 milyon Euro olan F.Bahçe, Gustavo için 3.5 milyon Euro ödüyor. Kruse 3, Rodrigues 2.5, Vedat ise 2 milyon Euro alıyor. Büyükler içinde en az maaş ödemesi yapan takım 17 milyon Euro ile . Sosa (2.2 milyon Euro), Nwakaeme (1.4 milyon), Ndiaye (1 milyon), Sörloth (900 bin) takımın en çok kazananları. Hüseyin Çimşir yılda 3 milyon TL alıyor.

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  1. 15.04.2020
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