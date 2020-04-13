Süleyman Seba'nın bu sözleri Türk futbol tarihine geçti!

1986-87 sezonu… 35. haftada Beşiktaş, F.Bahçe'yi 4-0 yenerken G.Saray, Rize deplasmanında 2-0 kaybedince ünlü Alman Teknik Adam Jupp Derwall havaalanında yanında oturan futbol şubesi sorumlusu Ergun Gürsoy'a, "Bu iş bitti!" der. Artık iş gerçekten zora girmiştir ve Derwall topun ağzındadır… Ergun Gürsoy, yıllar sonra samimi olduğu bir gazeteciye anlatacağı gibi o gün Alman hocaya şöyle der: "Bitmedi, göreceksin, bitmedi!" Gerçekten de bitmemiştir! G.Saray'ın son şampiyonluğunun üzerinden tam 14 yıl geçmiştir.

Şampiyonluk özlemiyle yanıptutuşan Cim Bom, Avrupa Şampiyonası'nda başarısız olan Alman Milli Takımı'nın Teknik Direktör Jupp Derwall'i göreve getirirken, kadrosunu da başta Simoviç olmak üzere iyi transferlerle güçlendirmiştir. Ancak karşılarında da bir önceki sezonun şampiyonu Beşiktaş vardır.



'DERWALL ŞAMPİYON OLAMAZSA GİDECEK'

Liginbaşından itibaren büyük bir çekişme yaşanır. Dananın kuyruğunun kopacağı haftalara gelindiğinde ise tecrübe öne çıkar. 35. hafta tam da böyle bir haftadır. Galatasaray, Rize deplasmanına giderken; Beşiktaş kendi sahasında Fenerbahçe ile oynayacaktır. KARTAL çok iyi bir oyunla ezeli rakibi F.Bahçe'yi 4-0 gibi net bir skorla yenerken G.Saray ise Rize deplasmanında 2-0 mağlup olmaktan kurtulamaz. Haftalardır "Şampiyon olamazsa kovulacak" manşetleriyle zaten morali bozuk olan Derwall maç sonrası Ergun Gürsoy'a şöyle der: İş bitti! ERGÜN Gürsoy çok üzülür ve bir o kadar da hırslanır: "Bitmedi" der, "Bitmediğini göreceksiniz" diye de ekler… HAFTANIN maçları bittiğinde (iki puanlı sistem var) Beşiktaş 50, Galatasaray 48 puandadır.



MALATYA'DA UMULMADIK BİR YENİLGİ…

36. hafta Beşiktaş, Malatya deplasmanında ummadığı bir yenilgi alırken; G.Saray kendi sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup eder ve puanlar eşitlenir. Yarış tekrar heyecanlı hale gelmiştir ama genel kanıya göre Beşiktaş yine de avantajlıdır. Kartal önce kendi sahasında Denizlispor'la oynarken, son maçında Bursa deplasmanına gidecek; G.Saray ise önce Antalyaspor'la karşılaşırken son maçında Eskişehir deplasmanında olacaktır…

Hemen belirtelim, o yıllarda teşvik primi vermek yasak değildir ve Malatyasporlu oyuncular yıllar sonra bu galibiyet nedeniyle G.Saray tarafından kendilerine birer araba verildiğini itiraf edeceklerdir…



İNÖNÜ'DE SEBA'NIN YANINA GELEN KİŞİ

37. hafta Beşiktaş adına son derece dramatik olaylara sahne olacaktır... Tarih 31 Mayıs 1987… YER İnönü Stadı…

Tribünler tıklım tıklım, çifte bayram (Ramazan Bayramı'nın son günüdür) yapmaya hazırlanırken; ortalıkta Denizlisporlu oyuncuların teşvik pirimi aldıklarına dair söylentiler gırla gitmektedir… Bu arada etraf uyanıklarla doludur. Sözde Denizlispor adına geldiklerini söyleyen birileri maçtan önce Beşiktaş camiasına yakın kişilere, "2.5 milyon verirseniz maçı veririz" demektedirler… BU söylentiler doğal olarak eninde-sonunda Efsane Başkan Süleyman Seba'nın kulağına gider ve bu söylentileri kendisine getirenleri yanından kovar…



BERABERLİK GOLÜ GELDİ İNÖNÜ BUZ KESTİ

Derken maç başlar… Beşiktaş, Ali'nin golüyle 1-0 öndedir ve son 10 dakikaya girilmiştir… Denizlispor bir frikik kazanır… Mahmut atışı pas olarak kullanır ve Erol önüne düşen topa harika bir vuruş yaparak sezon boyu yediği goller nedeniyle tepki çeken Jurkoviç'i avlar. Tıklım tıklım dolu İnönü buz kesmiştir… Maç böyle biter ve bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yenerken, G.Saray da, Eskişehir deplasmanında 2-1 kazanarak şampiyon olur… Yıllar sonra Erol o golü ve sonrasında soyunma odasında dağıtılan paraları bir gazeteye şöyle anlatacaktı:



EROL: MAÇTAN SONRA BİZE PARA DAĞITILDI

"Beşiktaşlı futbolcuların kızgınlığı belli oluyordu. Ufak bir kargaşanın dışında bir şey olmadı. Yine de efendi insanlardı. Kaptan Samet hepsini yatıştırdı. Onlar için kötü bir gündü tabii. Maçtan sonra soyunma odasında yöneticiler tarafından para dağıtıldı… Bir yerlerden para geldi. Yöneticiler de bize dağıttı. O yıllarda çok yapılan bir şeydi, kaynağı açıklanmamıştı."

Ve Süleyman Seba… Kaçan şampiyonluk sonrası herkes karalar bağlamışken Efsane Başkan, kendisi gibi efsane şu cümleyi tarihe not olarak düşecekti: "Şampiyon olamadığımız için tarih bizden belki hiç bahsetmeyecek ama biz şerefli ikinciliğimizle övünüyoruz!"

TARİHTEN BİR SAYFA - TURGAY DEMİR