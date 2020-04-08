Ribery’ye “Come to Beşiktaş” mesajı
Boateng, dün Instagram hesabından Franck Ribery ile ilgili bir paylaşım yaptı. Fransız yıldız ile fotoğraflarını paylaşıp doğum gününü kutlayan Boateng'e Beşiktaşlı taraftarlardan binlerce "Come to Beşiktaş" mesajı gitti.
- 8.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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