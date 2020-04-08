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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Ribery’ye “Come to ” mesajı

Ribery’ye “Come to Beşiktaş” mesajı

, dün hesabından ile ilgili bir paylaşım yaptı. Fransız yıldız ile fotoğraflarını paylaşıp kutlayan Boateng'e Beşiktaşlı taraftarlardan binlerce "Come to " mesajı gitti.

, dün hesabından ile ilgili bir paylaşım yaptı. Fransız yıldız ile fotoğraflarını paylaşıp kutlayan Boateng'e Beşiktaşlı taraftarlardan binlerce "Come to " mesajı gitti. Siyah-beyazlılar, Ganalı yıldızdan Ribery'i 'a getirmesini istediler
  1. 8.4.2020
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