Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Yıllar sonra anlattı! Sergen Yalçın Chelsea maçı öncesi...

'nun unutulmaz anısı!

Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı!

formasını 2003-2005 yılları arasında terleten kaleci , siyah-beyazlıların 2003'teki zaferi öncesi 'la yaşadığı ilginç diyaloğu anlattı. Kurşunlu, zaferin mimarı olan efsane ismin 2 gol atacağını maçtan önce kendisine söylediğini ifade etti.

'ın eski kalecisi , 2003 yılında 'yi deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri Şampiyonlar Ligi maçı öncesi 'la arasındaki ilginç diyaloğu anlattı.

Radyospor'a konuşan Kurşunlu, Sergen Yalçın'ın maç öncesi 2 gol atacağını kendisine söylediğini belirtip şu ifadleri kullandı:

"Beşiktaş'a Altay'dan transfer olmuştum, aradan 2 ay geçmişti. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Chelsea ile oynayacağız, maç toplantısı öncesinde asansöre bindim, yanımda ve Sergen Yalçın vardı. Ben inanılmaz heyacanlıydım. , "Ramazan yüzün bembeyaz, hasta mısın? diye sordu. Ben de, "Sergen Ağabey çok heyecanlıyım." cevabını verdim. Sergen Ağabey, "Oğlum, Chelsea'ye atarım 2 tane, sonra 'ye rahat rahat döneriz"

"TERRY'NİN FORMASINI İSTEMEDİ"

Maçtan sonra Chelsea'nin malzemecisi 'nin formasını Sergen Ağabey'e getirdi, Terry formasını değiştirmek istiyormuş, Sergen ağabey formasını verdi fakat Terry'nin formasını istemedi. 'Ağabey neden böyle yaptın?' dedim, 'Ramazan, ben Sergen Yalçın'ım' dedi... Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta olarak futbolculuğunda olduğu gibi başarılı olacağını düşünüyorum.

Kurşunlu, kariyerinde çalıştığı en iyi teknik direktörlerin ise Lucescu ile olduğunu söyledi.

  1. 14.04.2020
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