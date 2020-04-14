Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı!

Beşiktaş'ın eski kalecisi Ramazan Kurşunlu, 2003 yılında Chelsea'yi deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Sergen Yalçın'la arasındaki ilginç diyaloğu anlattı.

Radyospor'a konuşan Kurşunlu, Sergen Yalçın'ın maç öncesi 2 gol atacağını kendisine söylediğini belirtip şu ifadleri kullandı:

"Beşiktaş'a Altay'dan transfer olmuştum, aradan 2 ay geçmişti. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Chelsea ile oynayacağız, maç toplantısı öncesinde asansöre bindim, yanımda Ahmet Dursun ve Sergen Yalçın vardı. Ben inanılmaz heyacanlıydım. Sergen Ağabey, "Ramazan yüzün bembeyaz, hasta mısın? diye sordu. Ben de, "Sergen Ağabey çok heyecanlıyım." cevabını verdim. Sergen Ağabey, "Oğlum, Chelsea'ye atarım 2 tane, sonra Türkiye'ye rahat rahat döneriz"

"TERRY'NİN FORMASINI İSTEMEDİ"

Maçtan sonra Chelsea'nin malzemecisi John Terry'nin formasını Sergen Ağabey'e getirdi, Terry formasını değiştirmek istiyormuş, Sergen ağabey formasını verdi fakat Terry'nin formasını istemedi. 'Ağabey neden böyle yaptın?' dedim, 'Ramazan, ben Sergen Yalçın'ım' dedi... Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta teknik direktör olarak futbolculuğunda olduğu gibi başarılı olacağını düşünüyorum.

Kurşunlu, kariyerinde çalıştığı en iyi teknik direktörlerin ise Lucescu ile Del Bosque olduğunu söyledi.