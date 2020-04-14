Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı!
Beşiktaş formasını 2003-2005 yılları arasında terleten kaleci Ramazan Kurşunlu, siyah-beyazlıların 2003'teki Chelsea zaferi öncesi Sergen Yalçın'la yaşadığı ilginç diyaloğu anlattı. Kurşunlu, zaferin mimarı olan efsane ismin 2 gol atacağını maçtan önce kendisine söylediğini ifade etti.
Beşiktaş'ın eski kalecisi Ramazan Kurşunlu, 2003 yılında Chelsea'yi deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Sergen Yalçın'la arasındaki ilginç diyaloğu anlattı.
Radyospor'a konuşan Kurşunlu, Sergen Yalçın'ın maç öncesi 2 gol atacağını kendisine söylediğini belirtip şu ifadleri kullandı:
"Beşiktaş'a Altay'dan transfer olmuştum, aradan 2 ay geçmişti. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Chelsea ile oynayacağız, maç toplantısı öncesinde asansöre bindim, yanımda Ahmet Dursun ve Sergen Yalçın vardı. Ben inanılmaz heyacanlıydım. Sergen Ağabey, "Ramazan yüzün bembeyaz, hasta mısın? diye sordu. Ben de, "Sergen Ağabey çok heyecanlıyım." cevabını verdim. Sergen Ağabey, "Oğlum, Chelsea'ye atarım 2 tane, sonra Türkiye'ye rahat rahat döneriz"
"TERRY'NİN FORMASINI İSTEMEDİ"
Maçtan sonra Chelsea'nin malzemecisi John Terry'nin formasını Sergen Ağabey'e getirdi, Terry formasını değiştirmek istiyormuş, Sergen ağabey formasını verdi fakat Terry'nin formasını istemedi. 'Ağabey neden böyle yaptın?' dedim, 'Ramazan, ben Sergen Yalçın'ım' dedi... Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta teknik direktör olarak futbolculuğunda olduğu gibi başarılı olacağını düşünüyorum.
Kurşunlu, kariyerinde çalıştığı en iyi teknik direktörlerin ise Lucescu ile Del Bosque olduğunu söyledi.
- 14.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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